Empresa china Harbin soldará las fisuras del Coca Codo Sinclair

Las fisuras identificadas en los distribuidores de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, serán sometidas a una nueva reparación. Harbin, la empresa china fabricante de estas enormes estructuras de acero, alista un nuevo procedimiento para soldar estas fallas.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó a este Diario que Harbin está elaborando los procedimientos de soldadura, que deberán ser calificados por la empresa alemana Tüv Süv.



Esta última fue contrata por la firma china Sinohydro, que construyó esta hidroeléctrica, para hacer un diagnóstico del estado de los distribuidores de la central hidroeléctricos.



Los distribuidores son unas estructuras que reciben el caudal que viene con fuerza, tras caer 620 metros desde un embalse y luego por una tubería de presión.



Para supervisar los trabajos a cargo de Harbin, especialistas del área mecánica de la Celec viajaron a China para validar los diversos procedimientos de soldadura propuestos. También están pendientes de la calificación del personal que ejecutará estas tareas.



En este tipo de intervenciones se debe cumplir con normas internacionales.



En los distribuidores de esta central se han identificado alrededor de 7 648 fisuras. Este problema se produjo porque Sinohydro empleó materiales no homologados para construir los ocho distribuidores de esta hidroeléctrica, y no aplicó procedimientos técnicos para soldar las fallas identificadas en el 2014, según una auditoría que realizó la Contraloría General del Estado a este proyecto entre 2015 y 2018.



Para buscar una salida a esta situación, está previsto que la firma alemana llegue al país a mediados de este mes, luego de haber cumplido algunas pruebas en Alemania y China.



Una vez que se encuentren en la central, se ejecutarán varios procedimientos técnicos y se dará inicio a las reparaciones de los distribuidores.



Esta no será la primera intervención que se ejecute en estas piezas. Sinohydro ha reparado los distribuidores en dos ocasiones, en el 2015 y el 2018, debido a que la presencia de fallas es recurrente.



Para Carlos Baldeón, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha (Cimepi), quien junto a otros técnicos ha realizado un seguimiento de este proyecto desde septiembre del 2018, estos procedimientos “no solucionarán los defectos hallados en los distribuidores”.



Baldeón sostuvo que cada soldadura debilita más el material, por lo que sugirió no hacer nuevas intervenciones en los distribuidores. “El acero ya ha perdido sus características. Por lo tanto, su vida útil ya no es la inicial, que era de 50 años”.



La empresa Consulting Inspection Services (CIS), que evaluó el estado de los distribuidores en el 2015, antes de la entrada en operación de esta hidroeléctrica, advirtió también en un informe que “mientras la fuente del problema no sea arreglada, se espera que haya posteriores agrietamientos en otras áreas no inspeccionadas”.



La Celec precisó que el personal técnico de esta entidad y el Ministerio de Energía están trabajando para que la central tenga la vida útil para la cual fue concebida.



Para lograr este objetivo, la Celec solicitó a Sinohydro que la firma alemana Tüv Süv -que tiene experiencia para solucionar este tipo de problemas- realice una evaluación integral de los distribuidores de Coca Codo. Esto se hizo -según la entidad- tras determinar la viabilidad de la reparación de estos equipos.



Mientras estos procesos se cumplen, esta central, que aporta con alrededor del 30% de la producción de energía a escala nacional, está operativa. Aunque una de sus ocho unidades se encuentra fuera de servicio, luego de la falla que se produjo en octubre pasado y que generó cortes de luz en distintas ciudades del país.



En los primeros tres meses de este año Coca Codo produjo en promedio 534,9 gigavatios hora (GWh) al mes. Esto significa que la hidroeléctrica trabajó con una potencia media de 743 megavatios (MW), cuando tiene una capacidad máxima de 1 500.



Esta producción, según la Celec, se encuentra dentro de lo solicitado por el Operador Nacional de Energía (Cenace).



En contexto



La construcción de Coca-Codo Sinclair fue impulsada por el Régimen anterior. Esta hidroeléctrica tiene una potencia de 1 500 megavatios (MW), un 50% más que Paute. En total, en esta obra se invirtieron alrededor de USD 2 851 millones.