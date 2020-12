China quiere imponer una nueva versión sobre el origen del covid-19; Ecuador está entre los países señalados 

Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay -entre otros países- están en la mira del diario Global Times, del Partido Comunista Chino (PCC). Según un artículo del mismo, el virus causante del covid-19 no nació de un mercado en Wuhan, como se ha determinado hasta ahora, sino de productos importados.

Con estas acusaciones, el régimen chino busca imponer una nueva narrativa sobre el origen de la pandemia que hasta este 8 de diciembre del 2020 ha matado a más de 1,54 millones de personas en el mundo e infectado a 67,6 millones. Según China, los países que realizaron exportaciones a Wuhan, entre los que está Ecuador, están involucrados con el brote.



De acuerdo con el reporte del Global Times, usado por el Partido Comunista Chino para imponer su narrativa en el país, y publicado el pasado 6 de diciembre del 2020, el virus fue transportado por paquetes de alimentos congelados que fueron exportados por las naciones anteriormente mencionadas hasta China.



China, que está siendo investigada por su respuesta inicial al brote del virus, presentó esta versión señalando que "nuestro conocimiento del nuevo virus se ha profundizado en los últimos meses, y dado que se descubrió que los crecientes brotes esporádicos en China estaban relacionados con productos importados de la cadena de frío de otras partes del mundo- incluidos Europa y el continente americano- en los cuales se descubrieron signos del coronavirus antes de Wuhan, plantea una nueva hipótesis; ¿el brote temprano en Wuhan se originó a partir de alimentos congelados importados?", es la teoría que lanza el Global Times.

Especialistas coinciden en que la enfermedad covid-19 nació en un mercado de mariscos en el que también se comercializaban animales silvestres en la ciudad china de Wuhan. Foto: Archivo.



En el medio oficialista chino, la nota está calificada como una investigación y lleva la firma de Zhao Yusha, Cao Siqi y Fan Lingzhi, periodistas que señalan que "no se puede descartar la posibilidad de que el coronavirus se haya transmitido de los productos de la cadena de frío a Wuhan, o más específicamente, al mercado húmedo de Huanan, donde alguna vez prevaleció la venta de productos congelados".



La investigación, no obstante, no explica los motivos por los que, si según su teoría el virus ya estaba en otros lugares del mundo, el primer brote se registró en Wuhan y no en los países que el régimen de Xi Jinping acusa de haber sido el origen de la pandemia.



La población de Wuhan, siempre según lo publicado por el Global Times, pudo ser una víctima de otras naciones. "Las infecciones repetidas causadas por productos importados de la cadena de frío y los informes sobre cómo se encontraron signos de coronavirus en otras partes del mundo impulsaron a los virólogos a pensar si Wuhan también era víctima de dicha ruta de transmisión", dice el artículo.



La OMS ha anunciado que un equipo visitará China con el fin de rastrear los orígenes del virus causante de la pandemia. Sin embargo, el país ha negado el acceso a investigadores independientes internacionales para determinar qué ocurrió en Wuhan para que sea la cuna del covid-19 y si el país se demoró en informar sobre la existencia del nuevo virus.

El mercado de Wuhan, donde se cree que se habría originado el coronavirus, permaneció cerrado durante la pandemia. Foto: Archivo



Especialistas creen que el brote se originó por contacto directo con animales en el mercado de la ciudad de Wuhan. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado averiguar el reservorio específico del SARS-CoV-2. Se ha apuntado a murciélagos, serpientes o pangolines, animales que eran comercializados en el mercado de la ciudad china.



El pasado 22 de enero, el Journal of Medical Virology señaló en un informe realizado del análisis genómico del virus que refleja que las serpientes de Wuhan, infectadas con el virus por murciélagos, son el reservorio más probable del virus, pero se requiere de más estudios.



Lejos de estos estudios hechos sobre la pandemia, el artículo del Global Times señala que un epidemiólogo jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades identificado como Wu Zunyou, "dijo que en retrospectiva al brote temprano en Wuhan, los pacientes provenían principalmente del área de mariscos congelados”.



La ciudad de Wuhan, dice el artículo, también había importado "bistec australiano, cerezas, chilenas y mariscos ecuatorianos antes de 2019, según la información del sitio web de la oficina de comercio de la ciudad".



"Se encontró que los productos del mar importados de varios países estaban contaminados con el nuevo coronavirus. Posteriormente, las autoridades aduaneras chinas en muchas ciudades de todo el país realizaron pruebas de productos cárnicos o mariscos congelados importados y encontraron que muchos de estos productos dieron positivo por coronavirus", asegura el Global Times.

En julio, China sancionó por primera vez a camaroneras ecuatorianas tras detectar trazas de covid-19 en sus empaques . Foto: Archivo/ EL COMERCIO



En julio de este 2020, China suspendió importaciones de tres empresas de camarón ecuatoriano por detectar coronavirus en sus empaques. Las sanciones a las camaroneras fueron levantadas a partir del mes de agosto.



Sin embargo, el pasado 24 de noviembre del 2020 se conoció que China volvió a sancionar a una camaronera ecuatoriana ante la presencia de trazas de covid-19 en los empaques del producto. La información la confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano.



El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, aseguró que, desde la Cartera, se está buscando solventar el tema y se mantiene diálogo con sus similares en el país asiático. Actualmente, el problema está en un contenedor que está siendo monitoreado por las autoridades de China.



El Global Times señala que, de acuerdo con datos entregados por la aduana de Wuhan, entre enero y noviembre del 2019 Hubei, la provincia que gobierna Wuhan "importó 470 millones de yuanes de productos congelados, un 174,2% más en comparación con el mismo período del año anterior, que marcó el aumento más rápido de todos los productos importados. En el último caso, el empaque exterior de carne congelada importada de Brasil y Uruguay a Wuhan dio positivo por coronavirus, dijeron los CDC de Wuhan el domingo".



La nueva narrativa que China intenta imponer busca que se libere al país de las acusaciones de no haber alertado a tiempo al mundo y no haber tomado medidas para frenar la propagación del covid-19, como acusan países como

Médicos que alertaban sobre la nueva cepa del virus fueron censurados por el régimen chino. Periodistas que dieron a conocer la información sobre la enfermedad, como Zhang Zhan, se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel por dar a conocer el estallido del brote en la ciudad china.

Zhang Zhan, periodista de China, se enfrentará a hasta cinco años de cárcel por informar sobre el estallido del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan. Foto: Captura de pantalla