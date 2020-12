China desaconseja grandes reuniones en interiores durante el Año Nuevo lunar, para evitar contagios de coronavirus

La comunidad científica china desaconsejó el miércoles 16 de diciembre del 2020 celebrar el próximo febrero el Año Nuevo chino, cuando se desplazan millones de personas en la conocida como la mayor migración del planeta, con grandes reuniones en lugares de interior, así como visitas a familiares, informaron los medios locales.

Tras un periodo de 57 días sin nuevos contagios diarios a nivel local hasta el pasado 13 de octubre, China ha venido registrando casos esporádicos prácticamente cada semana, tendencia que se ha acentuado en los últimos días cuando se han producido pequeños rebrotes de covid-19 hasta en seis zonas diferentes del país.



La preocupación aumenta entre la población a medida que se acerca el invierno y el Año Nuevo lunar del Buey, que este año será el 12 de febrero y que supondrá una semana de vacaciones para la mayoría de los chinos entre el 11 y el 17 de ese mes.



Aunque los expertos no desaconsejan por el momento los desplazamientos durante los días de celebración por excelencia del país asiático, sí recomiendan evitar las grandes reuniones o visitar a familiares en los lugares de origen a los que se desplazan habitualmente para pasar las fiestas.



Zeng Guang, miembro del grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Nacional de Salud, citado por el portal Chinanews.com, recordó que durante las vacaciones con motivo del Día Nacional de China el pasado 1 de octubre "se hizo una prueba de estrés" que demostró que "mientras las medidas de prevención y control sean las adecuadas el riesgo es completamente manejable".

En China, las autoridades sanitarias no desaconsejan los desplazamientos, pero sí evitar reuniones masivas para prevenir los contagios del covid-19. Foto: EFE



Sin embargo, los expertos coinciden en que durante el llamado Festival de Primavera con motivo del Año Nuevo chino el movimiento de población será mucho mayor y, además, cuanto más baja es la temperatura en invierno, más tiempo puede sobrevivir el virus en personas y objetos.



"No es ningún problema para todos volver a casa en el Año Nuevo. Sin embargo, definitivamente no se aconseja que se visiten familiares ni amigos, ni se hagan reuniones interiores a gran escala", dijo Zeng.



Por su parte, Wu Zunyou, experto en epidemiología del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, señaló que aquellos lugares que hayan sufrido la epidemia "tienen más probabilidades de que se repita en invierno", aunque precisó que esto no significa que no puedan darse en otros sitios. Puede ocurrir "en todos los lugares donde haya personas y objetos extraños".



Wu recordó que desde que comenzó el frío en el hemisferio norte, muchos países han experimentado un fuerte aumento del número de casos y que el número de personas y artículos contaminados que llegan a China está aumentando.



A principios de diciembre, el subdirector de los centros de control y prevención de enfermedades (CDC) de la Comisión Nacional de Salud de China, Wu Liangyou, afirmó que se han realizado entrenamientos en línea y simulacros reales de prevención de la epidemia invernal en los que han participado casi tres millones de personas en todo el país.



Según Wu, China ha establecido más de 7 000 clínicas de fiebre en hospitales generales y en los centros primarios de salud, que "no podrán negarse a recibir consultas ni enviar o recibir pacientes con fiebre".

Estos centros realizarán además pruebas de ácido nucleico y análisis de sangre rutinarios a todos los pacientes con fiebre.



Para minimizar el riesgo de propagación de la epidemia en los medios de transporte, la empresa nacional de ferrocarriles implementará medidas de ventilación y desinfección, además de reforzar la inspección de los alimentos de la cadena de frío.



Por su parte, la Administración de Aviación Civil ha incrementado la prevención y control en los vuelos de carga y en la cadena de frío, además de la desinfección de mercancías y equipajes y los requisitos de protección para puestos personal de carga y de equipaje.