Superdomingo electoral: Chile, Perú y Ecuador van a las urnas el 11 de abril 

Sudamérica vivirá el próximo 11 de abril de 2021 un superdomingo electoral con distintas pero relevantes elecciones en Perú, Chile y Ecuador.

Después de que la madrugada de este lunes se confirmara la victoria del correísta Andrés Arauz en las elecciones presidenciales de Ecuador con un 32,20 % de los votos válidos, el país andino deberá celebrar una segunda vuelta electoral el 11 de abril.



La identidad del segundo candidato deberá ser esclarecida en los próximos días debido a que hay una diferencia mínima -en el resultado parcial- entre el candidato indígena ambientalista Yaku Pérez y el centroderechista Guillermo Lasso, que partía como favorito para pasar a la segunda vuelta.



Esta cita electoral se une a la que ese mismo día tienen Perú, que celebra elecciones presidenciales y legislativas, y Chile, que acude a las urnas para elegir a los miembros que redactarán la nueva Constitución y a los responsables de la administración local.



Ecuador, a segunda vuelta

​

Pese a lograr este domingo una victoria contundente, Arauz deberá ir a una segunda ronda electoral el 11 de abril donde se decidirá quién será el próximo presidente de Ecuador.



La ley ecuatoriana requiere una segunda vuelta cuando el ganador no obtiene la mayoría absoluta o al menos un 40% de los votos válidos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato.



De momento, la incógnita sigue abierta. Cuando se han escrutado 97,56% de las actas, el candidato indígena ambientalista Yaku Pérez ha obtenido 19,80% del escrutinio y el centroderechista Guillermo Lasso está en 19,60%.



Uno de los dos será el segundo protagonista en su país de un superdomingo electoral que recorrerá en esa jornada a parte de Sudamérica y que avanza nuevas citas en un año determinado por una aguda crisis social, económica y política de la región, acelerada por el duro impacto de la covid-19.



Crisis de liderazgo en Perú



Perú, inmerso en una crisis política tras la renuncia o destitución de tres presidentes en cuatro años entre denuncias de corrupción, tiene ese mismo domingo una cita fundamental en las urnas.



La votación buscará poner fin a un convulso ciclo político que se desató tras los anteriores comicios generales (2016), en los que Pedro Pablo Kuczynski terminó por ganar en segunda vuelta por escasísimos votos a Keiko Fujimori, quien sin embargo obtuvo una abrumadora mayoría parlamentaria.



Esa situación desató una tensión irresoluble que, con la ayuda del escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht en el país, llevó primero a la dimisión forzada de Kuczynski (2018), el cierre constitucional del Congreso (2019) y a la celebración de unas elecciones para un nuevo Parlamento (2020) que no resolvió la inestabilidad política.



Los conflictos entre el sustituto de Kuczynski, Martín Vizcarra, y los nuevos congresistas arreciaron en noviembre del año pasado cuando Perú vivió la mayor crisis política de su democracia.



En esos convulsos días se produjo la destitución de Vizcarra, la elección de un presidente -Manuel Merino- que tuvo que renunciar ante un masivo rechazo popular y la asunción de un nuevo dirigente, Francisco Sagasti, comprometido con llevar al país a las urnas.



La pandemia de la covid, que ha dejado a Perú como uno de los países más golpeados del mundo tanto en muertos como en avance de la enfermedad, dificulta la celebración de los comicios, al mismo tiempo que la situación política no augura nada bueno.



Son casi una veintena de candidatos los que de momento participan en el proceso elctoral, sin que ninguno obtenga más de un 16% de intención de voto, según las encuestas.



Chile, entre comunas y constituyentes



Chile llega a la cita del 11 de abril con dos decisivas convocatorias sobre la mesa: elecciones constituyentes y municipales.



Más de 1 300 candidatos aspiran a conformar la Convención Constitucional, que estará integrada por miembros de la sociedad civil, así como por militantes de partidos tradicionales, como varios exministros del actual Gobierno de Sebastián Piñera, que renunciaron recientemente a sus cargos.



Esta Convención contará con paridad de género -algo inédito en el mundo- y representación indígena.



Sus 155 integrantes, una vez elegidos, tendrán nueve meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por tres meses más, en una sola oportunidad. De esta manera, a mediados de 2022, Chile vivirá un nuevo Plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución.



Este proceso constituyente surgió del referéndum en el que con más del 78 % de los votos los chilenos decidieron abrir la vía para reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y criticada por gran parte de la sociedad por promover la privatización de los servicios básicos.



En paralelo, los chilenos elegirán a los gobernadores regionales para cada una de las 16 regiones del país Chile y a los alcaldes y concejales de las 346 comunas del país.