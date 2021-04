Chad celebra el funeral de Estado tras del Presidente que murió en combates con los rebeldes

La capital de Chad, Yamena, ha acogido este viernes 23 de abril del 2021 los actos del funeral de Estado en honor al presidente, Idriss Déby, muerto el pasado martes 20 tras resultar herido en combates con los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) en el norte del país.

Los actos, que tienen lugar en la Plaza de la Nación, cuentan con la presencia de la viuda de Déby, Hinda Déby, y de numerosos jefes de Estado, entre ellos los presidente de Francia, Malí, Burkina Faso, República Centroafricana (RCA) y Guinea, entre otros, según los medios locales.



La Primera Dama, que ha tomado la palabra durante la ceremonia, ha descrito a Déby como "un guía" y ha dicho que "su estrella brilla en el cielo para orientarnos a buen puerto". "La patria, el honor y la dignidad son un tríptico al que el mariscal estaba muy apegado", ha destacado, según el portal chadiano de noticias Alwihda.



La ceremonia tiene lugar en medio de una jornada de fiesta decretada el jueves por el nuevo presidente y "jefe supremo" del Estado Mayor del Ejército chadiano, Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido, quien ha sido puesto al frente de un Consejo Militar de Transición (CMT) tras la disolución del Gobierno y el Parlamento.



Los actos en Yamena son los principales en el marco del funeral de Déby, tras lo que se realizará un rezo en la Gran Mezquita de la capital. Posteriormente, los restos mortales del presidente serán trasladados en avión a su localidad natal, Amdjarass, donde será inhumado en una ceremonia familiar.



La Embajada estadounidense ha emitido un comunicado para alertar a sus ciudadanos en el país sobre la seguridad en la capital en el marco del funeral y ha pedido que "eviten zonas con grandes aglomeraciones", "ejercer cautela en caso de estar de forma inesperada cerca de una gran aglomeración o manifestación" y "mantener un perfil bajo".



El Ejército de Chad confirmó el martes la muerte de Déby, quien sufrió heridas el lunes en el frente tras haberse desplazado al norte ante la ofensiva lanzada el 11 de abril por el FACT desde sus bases en Libia, coincidiendo con unas presidenciales en las que el mandatario obtuvo un sexto mandato. Los resultados fueron anunciados a última hora del lunes, horas antes de su fallecimiento.



Tras ello, el Ejército anunció la creación del CMT, encabezado por Mahamat Idriss Déby, la disolución del Gobierno y el Parlamento y el inicio de una transición de 18 meses. Durante la jornada del miércoles publicó la 'hoja de transición', que da amplios poderes al hijo del exmandatario, en medio de las denuncias de la oposición, que ha hablado de "golpe de Estado institucional".



Así, los partidos integrados en la coalición Alternance 21 rechazaron un traspaso de poderes "monárquico" y han reclamado una transición dirigida por civiles a través de "un diálogo inclusivo", mientras que el nuevo presidente del CMT afirmó que este organismo no tiene ninguna ambición de gobernar el país en solitario".



Durante la jornada del jueves, un total de 31 formaciones tildaron a la CMT de "junta militar" y exigieron su disolución, al tiempo que reclamaron una investigación independiente en torno a la muerte de Déby, según ha recogido el portal de noticias Tchad Infos. Asimismo, pidieron a Francia que "apoye" la paz y no acepte el CMT.



La muerte de Déby en plena ofensiva del FACT supone un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.



El FACT destacó en un comunicado publicado tras el anuncio de la muerte de Déby que mantendrá su ofensiva y que están "en camino" hacia Yamena. Así, pidieron a la población unirse contra "la implacable dictadura" de Déby, quien estuvo en el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré.



La coalición, que ha recibido el apoyo del también rebelde Consejo de Comando Militar para la Salvación de la República (Ccmsr), destacó que "no puede haber una dinastía en el poder", pues Chad "no es una monarquía", en referencia al ascenso de Mahamat Idriss Déby.