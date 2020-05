El cantón Cevallos cambió de semáforo rojo a amarillo en Tungurahua

LEA TAMBIÉN

Cevallos es el segundo cantón de la provincia de Tungurahua que desde hoy, miércoles 27 de mayo del 2020, pasó de semáforo rojo al amarillo. El primero en hacerlo fue Ambato desde el lunes 25 de mayo.

Esta decisión fue aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. El alcalde Luis Barona explicó que para adoptar esta medida analizaron los informes emitidos por el Ministerio de Salud y el COE nacional que demuestran que hay cuatro personas contagiadas y una fallecida por covid-19. "Desde hace un mes no hemos tenido ningún caso más de coronavirus, por eso decidimos cambiar a semáforo amarillo y conociendo la difícil situación económica que afronta la población".



Indicó que el objetivo de reiniciar las actividades es reactivar la economía de los 10 000 habitantes dedicados al turismo, la gastronomía, a la fabricación de calzado y la fruticultura".



Barona aseguró que los propietarios de los almacenes y fábricas de calzado que presentaron sus planes de protocolo de bioseguridad abrieron sus puertas al 30% y hasta el 50%. En el caso de no cumplir con estos planes serán clausurados por el Cabildo. La medida busca evitar posibles contagios de coronavirus.



El alcalde aclaró que para reiniciar actividades se aprobaron varias ordenanzas como la de uso obligatorio de la mascarilla. "Antes de cambiar de fase entregamos mascarillas y socializados su uso para y que eviten ser sancionados o multados".



También se decidió no cobrar los cánones de arrendamiento a los comerciantes que ocupan los puestos en las plazas y mercados debido a que no trabajaron durante la emergencia sanitaria. Se exoneró los intereses de mora en las planillas por tributos y tasas de impuestos.



El control de los locales comerciales y el uso de la mascarilla está a cargo de los funcionarios municipales con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. El toque de queda se iniciará a las 21:00 y se extenderá hasta las 05:00.

Walter Suárez, gerente de Lía Botas, dijo que trabaja en la señalización y adecuación de su local para reabrir el sábado la atención al público. "Esperamos que la economía se reactive y recuperar parte del mercado afectado por la pandemia".

Aseguró que durante los dos meses del confinamiento logró en parte comercializar sus productos de modo virtual.