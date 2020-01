César Monge: ‘No podemos ir al 2021 con un CNE tomado por una mafia’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a César Monge, presidente del movimiento CREO.



Usted ha denunciado que hay personas en el CNE que estarían alistando un fraude para el 2021. ¿A quiénes se refiere?

Hay una revelación hecha por uno de los consejeros del CNE de mayoría. Él dijo en una sesión del CNE que había mencionado en otra reunión, entre cuatro consejeros del CNE, Guillermo Lasso y yo, que sabía quiénes fueron los que le habían hecho daño, entiéndase como fraude, en las elecciones del 2017. Hay que aclarar que esta reunión sí se dio a principios del 2019, en la sala adjunta a la oficina de la presidenta del CNE. Lo que no es verdad es que el consejero haya dicho que conocía a las personas que le habían hecho daño a Lasso y que le volverían a hacer daño en el 2021.



¿Cómo toma esa revelación del consejero José Cabrera, del PSC?



Es gravísimo, porque hay alguien que conoce quiénes son los que perpetraron el fraude y no lo ha dicho; además, está advirtiendo que lo mismo va a pasar en el 2021.



¿Cuándo dio esa declaración el consejero?



En la última reunión del pleno del CNE. La primera persona que difundió el video en su red social fue Enrique Pita.



¿Creo desconfía del actual manejo del CNE?



Según una encuesta a escala nacional, el 83% de los ecuatorianos desconfía de Diana Atamaint. Es decir, del CNE. No se trata de Creo, se trata de que los ecuatorianos están diciendo que no podemos ir al 2021 con un CNE tomado por una mafia. No podemos ir con los esquemas de los apagones, de resultados tardíos.



¿Quiénes estarían detrás de estas mafias?



La pregunta es quién fue la responsable de contratar gente que salía de la cárcel en Latacunga y llegaba al CNE. ¿Quién tenía la última decisión para contratar? Atamaint. Ella contrató a un delincuente como su mano derecha para manejar las elecciones, se llamaba Luis Loyo.



¿Cuál es la solución?



No puede existir impunidad. Si del juicio político resulta impune, la desconfianza va a seguir creciendo. Ella por decencia y vergüenza, mínimo, debe retirarse.



¿Debe ser censurada?



¿En manos de quién está recuperar la confianza del CNE? En manos de los asambleístas de todas las bancadas.



¿Creo puede conseguir los votos para la censura?



No creo que es tanto el deber de Creo de conseguir o no conseguir votos. Yo creo que es el deber de los asambleístas escuchar a los ciudadanos.



Atamaint ha dicho que hay un intento de Creo por tomarse el organismo de cara el 2021.



Imagínese que cada vez que un ciudadano ecuatoriano denuncia actos de corrupción en alguna institución pública, ¿significa entonces que se quiere tomar esa institución? Eso sería una locura.



Pero en caso de censura le tocaría asumir la Presidencia a Enrique Pita.



No, en el caso de censura lo que tiene que suceder es que Atamaint es retirada, asume la persona que quedó en sexto lugar en puntuación, se reúnen los miembros del Consejo y eligen un nuevo presidente y vicepresidente.



¿A Creo le interesa la presidencia del CNE?



Esa Presidencia nunca nos interesó. Lo que nos interesa es que haya un proceso democrático transparente.



Pese a un escenario del CNE con Atamaint, ¿Lasso será candidato?



Si nos enfrentamos al correísmo, no podemos ahora echarnos para atrás.



¿Cuáles serán las actividades a corto plazo?



Guillermo Lasso regresa la próxima semana desde Estados Unidos. Continuará recorriendo el Ecuador.