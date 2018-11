Causas electorales y constitucionales, aún sin resolución

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Corte Constitucional (CC) cumple hoy 66 días sin sesionar. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en cambio, 60. Desde que sus jueces fueron destituidos -nueve de la CC y tres del TCE- las causas no han podido ser sustanciadas.

Los máximos órganos de justicia constitucional y electoral del país no tienen magistrados suficientes y eso ha ocasionado una acumulación de casos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) ha marcado como prioridad el nombramiento de las autoridades.



En el TCE, al menos 35 causas se han acumulado desde que tres de sus cinco jueces fueron cesados, el 6 de septiembre pasado. Los casos son sobre quejas contra funcionarios electorales, decisiones del CNE transitorio y hasta cuatro pedidos de revocatoria de autoridades.



El reglamento interno del TCE dispone que debe haber un quórum de cinco jueces para tomar resoluciones jurisdiccionales. Es decir, esas causas no han podido ser conocidas por el Pleno ni tampoco sorteadas a ninguno de los dos magistrados.



Los jueces Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, únicos en el cargo, solicitaron al Cpccs-t una solución a esa problemática. En la parte administrativa, se nombró a Cabrera como el titular. Con esto se solucionaron temas como el pago de nóminas al IESS, arriendos de inmuebles y notificaciones legales.



Pero en la parte jurisdiccional, la solución fue insuficiente. Cabrera aclara que lo único que se ha podido sustanciar fue una causa de primera instancia, que se le asignó a Guaicha, ya que es un caso que no necesita resolución del Tribunal en pleno.



Para las otras 35, en cambio, se decidió asignarles ya una numeración para que puedan entrar al sistema. La preocupación se incrementa porque el 21 de noviembre se convocará a elecciones y se incrementarán los casos de apelaciones a candidaturas.



Esta semana, por ejemplo, los postulantes inadmitidos para el Cpccs definitivo pueden apelar esa decisión, pero no se podrán sustentar esos recursos en última instancia.



El Transitorio resolvió nom­brar tres jueces encargados para completar el Pleno hasta que se concluya el concurso oficial. Pidieron a las Funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia ternas de candidatos. Esta semana se las conocerá.



La CC sigue en vacancia



En el caso de la CC, desde que se ratificó el cese de sus nueve magistrados, el 31 de agosto pasado, la entidad no ha dejado de funcionar administrativamente. Es decir, se siguen receptando pedidos de acciones constitucionales.



Hasta el miércoles pasado se recibieron 607. Las acciones extraordinarias de protección son las figuras más solicitadas. Pero estas causas no se han podido sortear ni resolver.



Además, estos casos se suman a los que ya estaban acumulados en la CC y que fueron una de las razones para la destitución de los jueces por parte del Cpccs-t.



Según el informe de investigación de la evaluación, entre 2012 y el 19 de julio del 2018 ingresaron a la Corte Constitucional 25 840 causas. De ellas, solamente 15 326 han recibido actos de sustanciación en la Sala de Admisión, lo que representa no han admitido, inadmitido o rechazado 10 514 causas.



Desde el 10 de octubre pasado, este Diario solicitó una entrevista con un vocero de la entidad para conocer cómo es el funcionamiento durante la vacancia en vigencia. No hubo respuesta oficial.



Para el nombramiento, el Consejo transitorio designó una comisión calificadora. La coordina el catedrático Ernesto Albán. Se está delineando un cronograma. Lo ideal, según Darwin Seraquive (secretario del Cpccs-t), es que hasta fin de año ya haya una nueva Corte.