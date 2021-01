Salud reporta dos casos de la ‘variante londinense’ de coronavirus en Pichincha

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se registran dos nuevos casos de la nueva variante de coronavirus, identificada en Reino Unido. Ambos están en Pichincha. Esto, según un comunicado difundido este jueves 28 de enero del 2021. En total ya suman seis reportes.

Se trata de un hombre de 64 años y una niña de 12 años, sin relación alguna. El primero ingresó a territorio nacional con prueba PCR negativa, el pasado 11 de enero, proveniente de Reino Unido.



La segunda paciente no registra viajes en los últimos seis meses. Ambos ciudadanos reciben tratamiento médico en dos casas de salud de Quito.



Las pruebas para detectar el agente infeccioso fueron tomadas por profesionales del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) y derivadas para su análisis a la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Esta última firmó un convenio para mejorar la vigilancia del virus. Lo hicieron el 7 de enero pasado.



Paúl Cárdenas, investigador de la USFQ, explicó que en el laboratorio se realizó el secuenciamiento de los virus para determinar a qué familia o variante pertenece. “Se obtuvo las letras que conforman el ADN mediante la técnica denominada nanopore. (…) Así confirmamos que estos casos responden esta”, acotó.



El MSP continúa con el control en los puntos de entrada en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. En ambos se realizan pruebas rápidas de antígenos (hisopados) para determinar la presencia o no del virus.



En la capital, desde el pasado 22 de diciembre de 2020 hasta el 25 de enero de 2021, se han realizado 3 003 test. De ellos, 59 pasajeros dieron resultado positivo para coronavirus y cumplieron el aislamiento.



En Guayaquil, en el mismo periodo, se aplicaron 5 048 exámenes de antígenos; 42 fueron confirmados para SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19.



La Cartera además informó que los dos pacientes con la nueva variante están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dos casas de salud y sus diagnósticos son reservados.



En Ecuador, el primer caso de la ‘variante londinense’ se reportó en Los Ríos. El hombre de 50 años estaba internado en UCI de una casa de salud del Seguro Social, de Quevedo.



Luego pasó al área de hospitalización, donde se recuperó y recibió el alta definitiva de la casa de salud, este martes 26 de enero del 2021.



Los tres familiares que también dieron positivo para esta variante conocida como B.1.1.7 de coronavirus están en condiciones estables.



La Coordinación Zonal 5 del MSP continúa con la vigilancia, a través del seguimiento telefónico y las visitas domiciliarias para monitorear a este círculo familiar.



El Ministerio también recomienda que se mantengan las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos constante, el uso correcto de mascarilla y el distanciamiento. Esto último implica evitar las reuniones y las aglomeraciones.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estudia a esta nueva variante que fue considerada como más contagiosa. Pero actualmente también se analiza su letalidad que también sería mayor.