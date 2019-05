Alcalde Yunda a Illingworth: La forma como trata a Quito da cuenta de un provincianismo que creíamos superado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Quito me ha cobijado con su generosidad y me ha elegido su alcalde, la ciudad está abierta para acoger a todos los ecuatorianos, porque Quito es una ciudad de oportunidades, es una ciudad democrática, en la que nadie se siente excluido”. Las palabras de Jorge Yunda fueron dirigidas el 18 de mayo del 2019 en respuesta a una columna de opinión del matemático Juan José Illingworth, quien el 16 de mayo del 2019 cuestionó la ampliación de la construcción del Metro de Quito.

¿Qué dijo Illingworth?

“Hay un montón de obras más importantes para la nación que este nuevo tramo del metro: los 4 o 6 carriles a Machala y Quevedo (aortas del flujo agroexportador), el puente Sur (por ser la puerta al mundo, se castiga a Guayaquil triturando nuestra perimetral, generando trancones, muertes y polución), el acceso al nuevo aeropuerto de Daular y su continuación hasta el puerto de aguas profundas en Posorja, etcétera. Todas esas obras impactarían positivamente en el Ecuador entero, pero no se hacen porque Quito se adueña del capital de todos los ecuatorianos”.



Illingworth dijo además: “El Gobierno está quebrado por haberles dado construyendo Collas, la ruta verde y todas las vías de 6 carriles que salen de Quito. Ahora quiere usted que le demos pagando un metro más largo”.



Yunda, de 54 años y nacido en la comunidad Santa Rosa de Guano (Chimborazo), respondió la noche del sábado 18: “Voy a ampliar el metro”. El graduado de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, asumió como alcalde de la capital de Ecuador el pasado martes 14 de mayo del 2019.



En un documento de dos páginas Yunda dijo a Illingworth: “Quito es también la ciudad más generosa del país y las cifras lo confirman: en el año 2018, la capital aportó con el 53% de toda la recaudación fiscal (USD 8 034, 9 millones), y recibió como transferencias del gobierno central para su Municipio apenas el 11,9% de lo que entregó al Estado, incluyendo los aportes para la construcción del Metro. Hay otras ciudades que superan de largo esa relación, pero me parece un sentido de justicia aportar con recursos para aquellos que más lo necesitan”.



El Alcalde recordó que en octubre del 2016 Quito fue sede de la Conferencia Internacional Hábitat III, de las Naciones Unidas, como una ciudad solidaria, generosa, abierta, plural y participativa. Y aseguró que no se deslindará de responsabilidades con otras ciudades. “Seguiremos aportando, y cuando cualquier otra ciudad realice una obra que sea financiada con los recursos de todos, incluidos los nuestros, me sentiré orgulloso porque soy ecuatoriano”.



A continuación, la carta completa de Jorge Yunda



“Quito es la capital de los ecuatorianos y, en consecuencia, nos pertenece a todos. Quito, además, es Patrimonio Culturas de la Humanidad, y ello supone tanto un orgullo cuanto una enorme responsabilidad. Quito es el centro de la política nacional, pero también de la academia, de la economía, y de una ciudadanía crítica y comprometida con su tiempo y con su historia.



Pero Quito es también la ciudad más generosa del país y las cifras lo confirman: en el año 2018, la capital aportó con el 53% de toda la recaudación fiscal (8 034, 9 millones de USD), y recibió como transferencias del gobierno central para su Municipio apenas el 11,9% de lo que entregó al Estado, incluyendo los aportes para la construcción del Metro. Hay otras ciudades que superan de largo esa relación, pero me parece un sentido de justicia aportar con recursos para aquellos que más lo necesitan.



Quito es, al momento, la ciudad más poblada de toda la nación; no obstante, mantiene una cobertura de servicios básicos que llega a cerca del 97% del total de su población, y queremos llegar a todos los quiteños con servicios públicos de calidad, con oportunidad y accesibilidad.



Quiito es una ciudad solidaria, generosa, abierta, plural, participativa. Es el referente obligado para pensar el ordenamiento territorial, y precisamente por ello, fuimos a la sede de la Conferencia Internacional Hábitat III.



De la misma manera que Quito me ha cobijado con su generosidad y me ha elegido su alcalde, la ciudad está abierta para acoger a todos los ecuatorianos, porque Quito es una ciudad de oportunidades, es una ciudad democrática, en la que nadie se siente excluido.



Por ello, me ha asombrado la forma por la cual el editorialista trata a la capital de los ecuatorianos y a su alcalde, porque da cuenta de un provincianismo que habíamos creído superado, y porque los quiteños jamás pensamos así con respecto a ninguna otra ciudad y peor aún con respecto a otros alcaldes.



Como capital de la República somos una ciudad cosmopolita y, para nosotros, todas las ciudades, y todas las obras que se hagan son legítimas y representan un avance para todos.



Voy a ampliar el metro, qué duda cabe, porque es una obra no solo para Quito, sino para el país y porque, además, la ciudad lo necesita; pero también iremos al Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano, para construir no solo el Metro, sino el Derecho a la Ciudad para todos los quiteños, y lo financiaremos con los recursos que genera la capital. Pero no vamos a deslindar nuestra responsabilidad y nuestro aporte con otras ciudades de nuestro país. Seguiremos aportando, y cuando cualquier ciudad realice una obra que sea financiada con los recursos de todos, incluidos los nuestros, me sentiré orgulloso, porque también soy ecuatoriano”.