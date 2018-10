Carlos Vera vuelve a la televisión abierta

LEA TAMBIÉN

El sábado 17 o el domingo 18 de noviembre del 2018 Carlos Vera volverá con un programa a la pantalla de televisión abierta en Ecuador. El anuncio lo hizo el propio periodista a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje posteado el jueves 18 de octubre del 2018.

En el mensaje publicado en la red social, el comunicador escribió: “En un mes vuelvo a la televisión abierta, Dios mediante. Exactamente en un mes. Y en ese corre-corre ando”.

En un mes vuelvo a la televisión abierta,Dios mediante. Exactamente en un mes. Y en ese corre-corre ando. — Carlos Vera (@CarlosVerareal) 18 de octubre de 2018



Desde su renuncia a Ecuavisa, en junio del 2009, Carlos Vera no volvió a presentarse en señal abierta de televisión, aunque sí tuvo presencia con sus opiniones en redes sociales y canales digitales.



El comunicador conducía el programa ‘Cero Tolerancia’ en Ecuavisa. Su salida del canal se dio tras la suspensión de dicho espacio de televisión, en un comunicado explicando su renuncia el periodista señaló en el 2009: “Nunca he aceptado suspensiones ni injerencias en programas de opinión que yo dirijo. No firmo como director sin ejercer mi cargo”.



Tras su salida del medio de comunicación, el periodista se mantuvo al aire con un canal de YouTube que, hasta la tarde de este 19 de octubre del 2018, suma cerca de 5 500 suscriptores. Además, ha generado debate con algunos de sus mensajes en Twitter, en esta red social supera los 400 000 seguidores.