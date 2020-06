La carga portuaria en Ecuador se redujo en un 4%

LEA TAMBIÉN

La emergencia sanitaria mermó el volumen de carga en los puertos marítimos del país.

Según datos de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), en los primeros cuatro meses del 2020, el volumen de carga; esto es, el tonelaje de mercancías transportada a través de puertos, cayó un 4% en relación a igual período del 2020.



El dato recoge cifras del desempeño de los puertos privados Naportec, Terminal Portuario de Guayaquil, Fertisa, QCTerminales, Ecuagran y los estatales como Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar y Guayaquil con sus respectivas concesionarias.



La caída en el volumen de mercadería se explica porque el país recibió menos mercadería importada, principalmente manufacturas de países como China, en un contexto en el que el sector comercial se paralizó y el consumo se contrajo durante la cuarentena.



Entre enero y abril, las importaciones cayeron 19,1% en relación a igual período del 2019, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Las exportaciones también resultaron mermadas, pero con menor fuerza. Según Fedexpor, las ventas de productos ecuatorianos no petroleros cayeron un 11%.



“Durante los meses de febrero y marzo se trastocaron los itinerarios y servicios navieros del continente asiático. Esto incidió en que en ciertas semanas las naves no recalen o salten a Ecuador para no afectar más su itinerario”, detallóSergio Murillo, presidente de la Asotep.



Murillo explicó que el escenario actual de recesión económica no permite aspirar a un crecimiento de las cargas y, por ende, del comercio exterior. “Los puertos mueven carga de acuerdo al comportamiento de la economía”.



Por esta razón, la proyección de inversiones que estimaban las terminales portuarias privadas en el año 2019, para el período 2020–2021 se ejecutaría solo en un 40%. El compromiso de inversiones planificado estaba en el orden de los USD 75,2 millones para ese período.

El 85% de las transacciones comerciales no petroleras del Ecuador se realizan a través de las terminales portuarias públicas y privadas ubicadas en Guayas, la provincia más afectada por la pandemia.



El Puerto de Aguas Profundas de Posorja, por ejemplo, operado por la empresa dubaití DP World, calcula que por las complicaciones en la cadena logística a raíz de la pandemia, el volumen de carga cayó un 20% en abril pasado.



DP World aseguró que se registró menos carga importada en lo relacionado a bienes de consumo, artículos para la construcción, papel.



También señaló que la afectación se dio por la falta de disponibilidad de equipos refrigerados, ocasionada por el colapso en los patios de contenedores vacíos en algunas terminales y la reducción de hasta el 50% en los servicios de transporte terrestre.



El balance de Asotep muestra que si bien el volumen de carga cayó, se registró un leve crecimiento en el número de contenedores que pasaron por los puertos, que se calcula con la unidad de medida Teus.



Murillo explicóque hubo productos exportables cuyas ventas sí se incrementaron, como el banano y el camarón. Estos productos se envían en contenedores refrigerados, que luego llegan vacíos al país, debido a que Ecuador no importa productos perecibles que requieran refrigeración. Estos contenedores vacíos se registran como importaciones en Teus, aunque en la práctica, no son importaciones reales.



Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor, resaltó que el rubro exportador tuvo un desempeño positivo, a pesar de la difícil situación del comercio global. Además,mencionó que los exportadores nunca pararon de vender.



Contecon, que opera el Puerto Multipropósito Simón Bolívar en Guayaquil, indicó que el sostenimiento de la demanda en mercados claves como Europa y la reactivación paulatina del comercio con Asia, especialmente con China, permitió tener cifras por encima de las esperadas.



En el caso de Puerto Bolívar, en El Oro, concesionado a la firma turca Yilport, se registró un mayor movimiento debido a que en marzo se exportó concentrado de cobre de la mina Mirador, ubicada en Zamora Chinchipe.