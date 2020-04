La Policía confirmó la captura de un hombre que cuestionó en un video a Moreno, Romo y Viteri

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Policía informó la noche del lunes 6 de abril del 2020 sobre la captura de una persona acusada por el delito de odio.

El ahora detenido se había referido en un video al trabajo del presidente Lenín Moreno, de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri en la emergencia sanitaria por el covid-19.



Según la Policía, la detención se produjo en Guayaquil, en una operación entre las direcciones de la Policía Judicial e Inteligencia.

CAPTURADO||

En #GYE procedimos con la aprehensión de un ciudadano por el presunto delito de actos de odio. #DirPolicíaJudicial #DirInteligencia #NoMásImpunidad pic.twitter.com/pul7xvppXR — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 7, 2020



El hombre se encontraba en su casa con sus familiares cuando fue abordado por los agentes.



En el video se ve cómo el detenido se refiere a las autoridades y dice odiarlos por no hacer lo suficiente para detener la pandemia.



En el video, el hombre asegura que por la “ineptitud” de los funcionarios ha perdido a miembros de su familia.



Él considera que los contagios por el covid-19 iniciaron con personas que vinieron en un vuelo para una boda exclusiva en Guayaquil.



Los actos de odio está sancionado en el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Ahí se establece que este delito se configura cuando una persona comete actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, etcétera. La sanción es prisión de uno a tres años.



Abogados se han pronunciado sobre este tema. Héctor Vanegas, quien también es concejal de Guayaquil, ofreció su asesoría jurídica gratuita al detenido para “garantizar la libertad de expresión y rechazar todo tipo de intimidación”.



Por su parte, el jurista Farith Simon cuestionó el operativo policial para aprehender al ciudadano.



“¿Detenido por esto? No creo. Y si está detenido sería una detención absurda, decir tonterías no configura un delito”, escribió en Twitter.



En el video de la captura se ve cómo un policía le pide al detenido su celular y le dice que por ese medio ha realizado publicaciones “insultando a la Policía”.



Este Diario pidió la versión a la ministra Romo, pero hasta las 09:10 del 7 de abril la funcionaria no ha respondido.