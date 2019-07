La captación de aportes para Alianza País se ejecutó por fases

LEA TAMBIÉN

Para captar el dinero de las empresas que tenían contratos con el Estado había que seguir un esquema. El primer paso era el contacto telefónico, luego venía la cita o reunión de trabajo, la negociación de un monto, más citas y nuevas llamadas para concretar la entrega de los fondos en efectivo o por cruce de facturas.

Los detalles de este proceso y quienes se encontraban detrás de estas actividades ilícitas constan dentro del archivo denominado Verde Final, hallado en la computadora de Laura Terán, procesada por el caso Sobornos 2012-2016.



Se trata de 3 148 archivos, ahora en poder de la Fiscalía. En el expediente existen cuadros en Excel y hojas en Word, en donde se incluyen fechas, cantidades, comentarios y códigos con los que se reemplazaron los nombres de empresarios y de los funcionarios del gobierno de Rafael Correa, a cargo de esa fase.



Los comentarios dejados en esos archivos revelan que la tarea de captar fondos ilícitos fue sistemática y no siempre fácil. Los contratistas no contestaban, evitaban reuniones o eran personas difíciles de tratar, como se indicó en el caso de un empresario.



“Persona difícil: ofreció una aportación menor a la reportada por MD (María Duarte). Luego se rectificó. Solicita... le paguen facturas pendientes ya que del mismo cuero salen las correas”.



Otro inconveniente en la fase de captación de dinero se dio durante las comunicaciones mantenidas con el accionista de una firma ecuatoriana que se dedica a la construcción de obras civiles como represas hidroeléctricas, plataformas petroleras, carreteras y más.



En el reporte se señala que se hicieron llamadas telefónicas desde el 20 de noviembre del 2013 al 15 de enero del 2014.



“No asistió a la cita convenida”. “Pide reunión en Guayaquil”. “No contesta llamadas”.



Más adelante, en los archivos se menciona que el contratista aceptó entregar USD 1 millón.



En otro reporte del 14 de enero del 2014 se escribió este comentario: “Informa que hace un mes entregó la diferencia USD 500 000, directamente a un emisario de L1, por lo que se descuenta ese valor”.



L1 es el código con el que se identificó al exvicepresidente Jorge Glas, según el propio archivo de Laura Terán y las libretas de notas de Pamela Martínez, exasesora de Correa, detenida en este caso.



El código L1 también se repite en la negociación con otra constructora ecuatoriana, que se benefició de contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya titular era Duarte, ahora procesada.



“No quiere recibir las dos últimas facturas e informa que no tiene liquidez. Se informó a L1…”, se indicó.

Glas actualmente está preso en la cárcel de Cotopaxi y cumple una sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.



Según los archivos, esta firma brasileña fue otra de las compañías que aportó con USD 2 millones para las campañas y mítines de AP.



Sobre esta constructora también se dejó una nota en el archivo Verde Final: “El 9 de septiembre entregó USD 500 000, el 21 de octubre USD 500 000 y el 12 de noviembre del 2013 USD 150 000. Está cumpliendo”.



Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, se pronunció a través de su Twitter sobre este caso. “Hablemos claro: que una empresa haya voluntariamente entregado colaboraciones económicas a una campaña electoral no es delito (eso no lo tipifica el COIP). Esto sería una infracción electoral...”.



Ahora, la Fiscalía busca unir todas estas pistas y relacionarlas con las contrataciones para obras civiles que se adjudicaron entre el 2012 y 2016.



A través de una carta, la Fiscalía solicitó al Servicio de Contratación de Obras (Sercop) que remita en 48 horas el listado con todos los contratos suscritos entre el Estado y 16 empresas, cuyos nombres aparecen en el archivo.



En los documentos hallados se detallan además las posibles acciones de WS o Walter Solís, exsecretario Nacional del Agua, ahora prófugo por un supuesto peculado.



“He solicitado ayuda a MD toda vez que el voluntario no responde”. “No contesta el celular, pero se han dejado mensajes con su asistente. Se pidió la intervención de L2 y ella ofreció interceder. Aún sin resultados", escribió.



Los hechos



04/05/2019

​

Pamela Martínez fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil, cuando intentaba salir del país. Laura Terán fue arrestada en la vía Panamericana Sur.



28/05/2019

​

Fiscalía y Criminalística se incautaron de computadoras, teléfonos y otros equipos que pertenecían a Martínez y a Terán, cuando trabajaron en la Presidencia.



30/05/2019

​

La Policía allanó un departamento que pertenecía a Martínez. Detrás de una chimenea se encontró una liberta, donde apuntó detalles de los aportes.



01/06/2019



El exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte (foto). fueron vinculados al caso.