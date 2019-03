Cantante denuncia agresión de cuidador de vehículos en Quito

LEA TAMBIÉN

Gia Alexa es una cantante de reggaetón ecuatoriana, de 33 años, quien realiza presentaciones artísticas en discotecas y bares de Quito. La noche del jueves 28 de febrero del 2019, ella fue víctima de una agresión por parte de un cuidador de automotores en las inmediaciones de la Plaza Foch, en el centro norte de la urbe.

¿Qué pasó en esa ocasión? Ella parqueó su vehículo en las calles Mariscal Foch y Diego de Almagro para luego dar un concierto en un centro nocturno de allí.



Cantó 20 minutos y salió de ese lugar con dirección a su carro. Le pagó USD 1 al cuidador, quien vestía un chaleco azul. El hombre se molestó y le exigió que le cancele cuatro dólares; él le argumentó que esa es la tarifa que se debe pagar obligatoriamente por cuidar los carros.



Molesto –contó la artista– el hombre le arrojó la moneda de un dólar en la cara y le reclamó. En esos instantes, Gia Alexa y una amiga que la acompañaba se asustaron. “La moneda me golpeó en la frente, cerca de la ceja”.



“Luego el hombre se puso delante del carro y comenzó a patear. Con sus dedos hacía gestos obscenos”, manifestó la denunciante.

Según Gia Alexa, es la la segunda vez, en este 2019, que un cuidador de carros la agrede en el mismo sector. A finales de enero, otro cuidador de autos también la ofendió por no pagar USD 4 que le exigió como tarifa. Foto: EL COMERCIO

Ella estaba con el seguro del carro y no abrió la puerta por temor. Era la segunda vez, en este año, que un cuidador de carros la agrede en el mismo sector. A finales de enero, otro cuidador de autos también la ofendió por no pagar USD 4 que le exigió como tarifa.



En esa ocasión, la cantante estaba sola y salió a comer pizza. Al regresar, un joven le exigió esa cantidad y ella se negó a pagarle porque el carro estuvo apenas 10 minutos en la calle. “Había mucho tráfico y eran las 02:00".



El individuo se enojó y ella salió del auto para pedirle que le permita salir. “Le decía que me deje ir, pero tomó mis pechos muy fuerte y empujó hacia atrás, me golpeó”.



En la segunda ocasión, la del pasado 28 de febrero del 2019, Gia Alexa acudió a la Fiscalía para los trámites, pero allí le indicaron que “no me pueden ayudar porque el señor no está detenido. Tengo que ir a buscarlo y llevarlo”.



Esa noche, la joven solicitó ayuda con la Policía Nacional y con un patrullero acudió al sitio en donde tuvo problemas con el cuidador.



Sin embargo, al llegar, ella y los uniformados se encontraron con varias motos policiales y un tumulto de gente que se produjo por una riña callejera. Los agentes ingresaron a los jóvenes que participaron en la gresca al patrullero y se fueron.



Luego -explicó la joven- los policías que estaban en las motos abandonaron la zona y no la ayudaron.



En los próximos días, ella tiene previsto presentar la denuncia. Siente miedo de que la vuelvan a agredir porque ella labora como artista en los bares del sector de La Mariscal.