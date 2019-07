Candidato presidencial argentino declara como testigo en causa contra Cristina Kirchner

LEA TAMBIÉN

El candidato a la presidencia argentina por la oposición de centroizquierda, Alberto Fernández, declaró este miércoles 10 de julio del 2019 como testigo en una causa judicial que investiga a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto encubrimiento a iraníes acusados de participar en un atentado en 1994.

La citación a Fernández se fundamenta en una entrevista periodística de febrero de 2015 en la que el ahora aspirante presidencial cuestionó duramente a Kirchner por suscribir un pacto con Irán, nunca aplicado, que buscaba interrogar fuera de Argentina a funcionarios iraníes acusados por el atentado a la mutual judía AMIA ocurrido en Buenos Aires en julio de 1994 con saldo de 85 muertos y 300 heridos.



“Lo que dije fue siempre una opinión”, declaró al salir de los tribunales Fernández, un abogado de 60 años que fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner en 2008, se distanció luego del kirchnerismo pero regresó a ese sector y es candidato a la presidencia con Kirchner como compañera de fórmula.



“Todos saben que he sido crítico del pacto. Me tomaron declaración sobre algo que pienso y los testigos no declaran sobre lo que piensan, sino de algo que conocen a través de sus sentidos”, agregó.



Fernández había aseverado en la entrevista que “el encubrimiento es el acuerdo, es el pacto. En un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y en el otro caso de un autor directo, que es el que firma el acuerdo”.



La causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio indaga si ese pacto con Irán intentaba encubrir a los autores del atentado. Fernández no formaba parte del gobierno de Kirchner cuando se impulsó el memorándum.



Por el caso, Kirchner fue acusada de encubrimiento agravado y con pedido de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros como senadora.



La cita judicial se produce en medio de la campaña electoral y cuando los sondeos indican que la fórmula de Fernández y Kirchner aventaja a la que conforma el presidente liberal Mauricio Macri con el peronista de derecha Miguel Pichetto.



La citación a Fernández se produce por pedido de la querella y pese a que la instrucción ya fue cerrada y la causa fue elevada a juicio, sin fecha.



La causa se basa en una acusación que formuló en enero de 2015 Alberto Nisman, el fiscal que investigó por una década el atentado a la AMIA, hallado muerto días después en su vivienda con un disparo en la cabeza y sin signos de la presencia de otra persona en el lugar.



La denuncia de Nisman fue desestimada dos veces por otro magistrado, hasta que recayó en Bonadio, quien abrió la investigación en 2016, ya durante el gobierno de Macri.



Cristina Kirchner ha intentado recusar a Bonadio en varias ocasiones por supuesta parcialidad, según ella derivada de sus intentos por destituirlo cuando ella era presidenta (2007-2015).



Actualmente se desarrolla el primer juicio oral contra Kirchner y cursa otra media docena de causas judiciales por presunta corrupción, varias a cargo de Bonadio.