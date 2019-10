Desde el 28 de octubre la Cancillería iniciará el trámite de visas humanitarias para ciudadanos venezolanos

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó cómo avanza el proceso de registro migratorio de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país, que es el primer requisito para tramitar la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, en el marco del proceso de regularización que lleva adelante el Gobierno.

Carlos Velasteguí, viceministro de Movilidad Humana, señaló este jueves, 24 de octubre del 2019, que según datos del Ministerio de Gobierno aproximadamente 110 000 extranjeros han aplicado al registro, que es una suerte de censo para levantar información socio económica de los ciudadanos venezolanos.



Luego del trámite en línea, para continuar el registro los extranjeros deben acudir a una entrevista en las oficinas del Servicio de Apoyo Migratorio del Ministerio de Gobierno. Después de esos dos pasos, esa Cartera de Estado defiirá si los solicitantes están aptos o no para aplicar a la visa de carácter humanitario.



A partir del lunes, 28 de octubre del 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores empezará el trámite para emitir este visado para los extranjeros que completaron el registro y resultaron aptos para la regularización.



El procedimiento se inicia en el consulado virtual de la Cancillería, donde se debe registrar la solicitud de visa de residencia temporal por razones humanitarias. El sistema verificará que el aplicante no tenga multas migratorias. Si tiene algún pago pendiente, en el marco de la amnistía que también contempla la regularización, deberá esperar entre 24 y 48 horas hasta que se levante la multa.



Internamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores validará el requisito principal, que es el pasaporte de los ciudadanos venezolanos. El Gobierno aceptará pasaportes caducados, hasta por cinco años. Si no dispone de pasaporte, y si no ingresó al país hasta antes del 26 de julio por los centros de control fronterizo, no podrá aplicar a este visado humanitario.

#MigraciónSegura | El viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto @VelasteguiEc, dio a conocer el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos, que inicia el 26 de octubre.



💻Los ciudadanos podrán realizar el registro en línea en: https://t.co/1taRsf87fj pic.twitter.com/ozT97EdBX5 — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) October 24, 2019



Otro requerimiento es el certificado de antecedentes penales apostillado y una fotografía digital. La entidad se apoyará en peritos documentales para corroborar la autenticidad de los documentos. Solo en el caso de los menores de edad, se aceptará la partida de nacimiento apostillada por la autoridad venezolana, en lugar del pasaporte.



Entre el el 28 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2020, la Cancillería efectuará las entrevistas en las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los extranjeros que completaron todos los requisitos para la visa humanitaria.



Para agendar las citas, se deberá efectuar un pago de USD 50, correspondiente al formulario de solicitud de visa. El depósito se lo deberá hacer en cualquier oficina de BanEcudor.



La Cancillería ha mantenido reuniones con René de Solá, embajador designado en Ecuador por el Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, para informar a la comunidad sobre el procedimiento.



Hay que recordar que desde el 26 de agosto pasado está en vigencia el requerimiento de visado para ingresar a Ecuador, en el marco del Decreto Ejecutivo 826.



Según Velastegui, entre el 17 de agosto y el 23 de octubre, se registraron más de 16 000 aplicaciones para la visa de excepción por razones humanitarias para ingresar a Ecuador . En esa cifra también se incluyen los trámites para los otros tipos de visa que otorga la Cancillería. Hasta el momento, en ese lapso, se han entregado 9 537 visas para ciudadanos venezolanos.



Desde que está en vigencia el Decreto 826 se reporta un ingreso aproximado de 40 migrantes venezolanos por día en los puestos de control fronterizo.



Velasteguí recordó que según el registro migratorio, se estima que 400 000 ciudadanos venezolanos están en Ecuador. De ellos, unos 125 000 ingresaron con visa.