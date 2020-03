En el campo también hay héroes durante la pandemia en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Las tareas del campo en Tungurahua se cumplen casi con normalidad, pese a que la comercialización de productos en los mercados es irregular.



También, el 20% de los agricultores de los nueve cantones de la provincia dejó de labrar la tierra como medida de protección ante el covid-19, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El resto siembra, riega y cosecha legumbres, hortalizas, frutas y otros productos para comercializarlos en la ciudad o venderlos en forma directa a los compradores que llegan especialmente de Quito.



Para la venta de lechuga, zanahoria, brócoli, cebolla colorada, manzanilla, hierbas, papas, remolacha y demás alimentos, los agricultores utilizan mascarillas y guantes. También los compradores entraron en esa dinámica de comercialización para evitar una contaminación de los alimentos y personas.

Juan Agualongo coloca el brócoli en un camión para llevarlo a Quito.



“Estamos trabajando, no podemos descuidarnos de las siembras de col, lechuga y los invernaderos de tomate, que debemos regar; porque se secarían y todo nuestro capital lo perderíamos”, cuenta Franklin Moreta, agricultor de la comunidad Yacupamba de la parroquia Izamba, en Ambato.



Él utiliza alcohol, guantes, botas y una mascarilla cuando sale de sus terrenos para vender sus productos en las afueras del Mercado Mayorista de Ambato. Se lamenta porque las ventas no son tan buenas desde hace varios días, debido a la falta de compradores.









El viernes pasado, el productor llevó 40 cartones de tomate riñón, pero vendió 30. “No hay quién compre y eso nos puede generar pérdidas, pero tenemos que seguir adelante”, dice mientras riega las lechugas con la ayuda de su esposa María Telenchana.



Dos kilómetros más adentro, en el sector Quillán Loma, está Edison Jaque. Se levantó temprano el viernes para cosechar la espinaca que entregó a un comerciante de Quito. Le ayudan su hija y su esposa. En total sacaron 10 gavetas del producto y cada una vendió en USD 4.



Este agricultor comenta que hace más de una semana dejaron de venir cuatro clientes de Guayaquil y Quito por el temor a contagiarse del coronavirus. Por esa razón, usan mascarillas y guantes en todos los procesos de cosecha y entrega.

Campesinos de Tungurahua continúan trabajando en el campo a pesar de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.