En 18 días se activará la campaña oficial para la segunda vuelta

La campaña electoral para la segunda vuelta arrancará oficialmente en 18 días. Pero los dos virtuales candidatos que disputarán la Presidencia de la República han adelantado su promoción política.

Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC, y Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza (Unes), empezaron a reunirse con sus bases, con jóvenes, visitan distintas provincias, asisten a entrevistas en medios de comunicación y se mantienen activos en las diversas redes sociales.



Uno de los ejes ha sido profundizar en sus propuestas con el objetivo de captar el respaldo de quienes se decantaron el pasado 7 de febrero por otros postulantes. También han centrado su discurso en la necesidad de sumar causas y de abrir el diálogo y el debate.



No obstante, los presidenciables tienen definido qué pueden y qué no pueden hacer durante este tiempo, que servirá para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso ­Electoral (TCE) culminen con el proceso referente a la primera vuelta, ante los recursos que se presenten por posibles inconformidades.



Daniel González, experto político, explicó que mientras no empiece la campaña oficial, los dos postulantes no pueden hacer uso de su fondo de promoción; es decir, no pueden pautar propaganda en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, ni vallas.



“Eso tienen prohibido, ellos no pueden hacer ese tipo de contrataciones, porque la Constitución y la Ley no lo permiten”, explicó.



La politóloga Irene Vélez especificó que en este periodo Lasso y Arauz pueden hacer lo que no está regulado; es decir, aparecer en redes sociales, sostener presencia en los medios a través de entrevistas o reportajes y reuniones ­organizativas internas pequeñas no masivas.



“No es que estamos en un silencio electoral, lo que no se puede hacer es pautar en medios, no se pueden tener cuñas o ‘spots’. Los aspirantes a Carondelet no van a disminuir su participación en redes sociales, pues saben que tienen un electorado muy fuerte conectado a ellas, y eso se demostró durante la primera vuelta, eso está libre de control”, dijo.



Durante esta semana, tanto Arauz como Lasso han participado en reuniones con jóvenes del país. También han sostenido encuentros con sus equipos de trabajo. Además, han mantenido citas con autoridades y dirigentes de gremios, tales como los de los municipios y las prefecturas.



Sin embargo, González especificó que si estas actividades generan gastos por logística o uso de materiales, sí deberán ser reportadas en su momento como gasto electoral.



“Todo lo que se está haciendo por fuera del periodo de campaña, con el uso de afiches o papeles, deben informarlo”, afirma González.



Durante la primera vuelta electoral, el CNE aprobó un fondo de promoción de USD 421 655 para los binomios de las alianzas 21-6 y 1-5. El límite máximo de promoción que rigió fue de USD 5 239 660 por cada fórmula.



Sin embargo, para la segunda vuelta el pleno del organismo electoral deberá aprobar los nuevos montos, precisó ayer el consejero Luis Verdesoto.



Con las reformas al Código de la Democracia, se dispuso que las organizaciones políticas ingresaran un presupuesto referencial de campaña para las elecciones, y que debía publicarse en la web del CNE.



El binomio de la alianza Unes presentó una proforma por USD 5 239 660, lo que equivale al límite máximo de gasto electoral.



Hasta ayer, 25 de febrero del 2021, en el portal del ente electoral no constaba el presupuesto del binomio Creo-PSC.



Sin embargo, Juan Pablo Hidalgo, dirigente de Creo en Guayas, aseguró que la agrupación política entregó el reporte el pasado 20 de febrero.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoció que los datos no están actualizados, porque “todo el esfuerzo comunicacional está centrados en la elección”.



Desde cuando se efectúa la primera vuelta de los comicios, en este caso 7 de febrero, las organizaciones políticas tienen 90 días de plazo para presentar las cuentas de campaña; es decir, deben hacerlo hasta el próximo 8 de mayo.



Pita agregó que las delegaciones electorales están listas para imputar el gasto en ese rubro. También que los municipios realizan la limpieza de publicidad electoral; por ejemplo, en Guayaquil se han quitado afiches en el Puente de la Unidad Nacional.



John Gamboa, director de la Delegación del Guayas, comentó que el monitoreo de medios se activó y el lunes empezará con el control en vías para verificar el gasto en paredes, afiches y vallas. “Vamos a revisar la publicidad anticipada que se hace”, agregó.



Arauz se reunió con los prefectos



Redacción Política. (I)

​

Representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) se reunieron ayer, 25 de febrero, con Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unión por la Esperanza (Unes) en Quito.



Los prefectos del país presentaron al aspirante que participará en la segunda vuelta de las elecciones generales las propuestas del Consorcio, entre ellas, un mecanismo de pago de las deudas pendientes.



Edwin Miño, director ejecutivo del Congope, señaló que el Estado tiene una deuda pendiente de USD 733 millones con las prefecturas. “No estamos pidiendo que se nos pague todo de una vez, por eso proponemos a los candidatos que busquemos un mecanismo que cumplamos, un mecanismo serio de pago”.

Andrés Arauz, aspirante a la Presidencia por Unes, estuvo ayer con gobiernos descentralizados provinciales. Foto: cortesía

El candidato de Unes ofreció, de llegar a Carondelet, declarar en emergencia a los sistemas de riego y drenaje para garantizar “la soberanía alimentaria, aumentar la productividad y tener una mayor oferta exportable”. Como parte de su plan de recuperación económica, ofrece líneas de crédito por USD 3 000 millones orientadas a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales.



Arauz volvió a referirse al rol que, a su criterio, debe cumplir el Banco Central del Ecuador (BCE) para garantizar liquidez a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). “Prefiero solucionar 1 241 problemas con los GAD y tener que enfrentar un problema, casa adentro, entre instituciones de la administración central”.



Sin embargo, criticó el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización enviado por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea esta semana, luego de subsanar requisitos formales. “La Ley de privatización del Banco Central significaría abortar una recuperación económica a partir del 24 de mayo”, finalizó.



Lasso ofrece internet para educación



Redacción Guayaquil. (I)

​

Guillermo Lasso Mendoza, candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, dedicó ayer su día para atender una entrevista radial, realizar terapia física y reunirse con su equipo de campaña.



Temprano, aseguró en Radio Centro que buscará dotar de internet a todo el territorio ecuatoriano, con la finalidad de que niños y jóvenes del área rural tengan acceso a educación de calidad.



Para el efecto, Lasso buscará que la empresa privada sea la encargada de ampliar la conectividad en el país. “Una vez que me toque renegociar con las compañías celulares, el primer objetivo será buscar de ellos una mayor inversión en el país para aumentar la cobertura de internet en todo el territorio ecuatoriano”.

Guillermo Lasso recibió en Guayaquil la noche del miércoles a Raúl Delgado, presidente de la AME. Foto: cortesía

Lasso sostuvo que se pondrán en marcha otros de sus planes en materia de educación y salud. En educación, dijo el postulante, ayudará a que los jóvenes, independientemente del lugar donde se encuentren, accedan a cualquier universidad local o del ámbito internacional.



Sobre salud, especificó que la conectividad permitirá que los ciudadanos accedan a consultas médicas que puedan tratarse vía telemática.



Indicó, además, que buscará abrir las escuelas rurales que fueron cerradas en el gobierno anterior, especialmente las multiculturales.



La noche del miércoles 24 de febrero, el presidenciable recibió en Guayaquil al presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcalde de Paute, Raúl Delgado, quien hizo la entrega de un documento con varias resoluciones del Comité Ejecutivo del gremio.



La carta entregada al presidenciable consta de tres puntos: vacunación, problema económico con las municipalidades (cuya deuda gubernamental asciende a más de USD 1 000 millones) y seguridad ciudadana.