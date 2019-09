La campaña ‘Actúa’, que busca eliminar al Cpccs, aglutina 55 647 firmas de respaldo

LEA TAMBIÉN

La campaña de recolección de firmas ‘Actúa’, que busca respaldo para eliminar a través de un referéndum al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ha recogido 55 647 rúbricas en Ecuador.

Este proceso lo lidera el Comité por la Institucionalización Democrática, que busca reformar la Constitución. Su coordinador nacional, Pablo Dávila, llegó a Guayaquil la mañana de este 18 de septiembre del 2019 para formalizar la creación del Comité Regional por la Institucionalización Democrática en la urbe porteña.



En una rueda de prensa refirió que la decisión surgió porque la ciudad es la que más rúbricas ha entregado en los once días de vigencia de la campaña: 12 608. Éste núcleo llevará por nombre Vicente Rocafuerte.



“El hecho de tener nuestro comité Vicente Rocafuerte no puede ser más simbólico. Él fue uno de los padres de la Patria y uno de los hombres que más se preocupó por la institucionalidad pública”, refirió.



Ese núcleo regional estará presidido por Francisco Huerta Montalvo. En una breve intervención, el doctor cuestionó que no se haya incluido la figura de incautación de bienes por delitos de corrupción en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Consideró que se favoreció a la impunidad.

En esa línea, dijo que la institucionalidad debe ser transformada y que lo ideal sería acabar con la Constitución de Montecristi. Afirmó que se debe empezar por eliminar el CPCCS.



La propuesta es reformar parcialmente la Constitución para que se elimine CPCCS de la estructura del Estado; y se cree una Cámara Bicameral en la Función Legislativa que asuma la atribución de designar a las autoridades de control del Estado, entre las que están el fiscal General, el contralor del Estado, el procurador, los defensores Público y del Pueblo, los superintendentes, entre otros.



Además, buscan que la Fiscalía sea un órgano independiente de la Función Judicial.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) les entregó los formularios para que empiecen con la recolección de 132 620 firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para lo que tienen un plazo de 180 días. “El objetivo es adelantar este proceso y tratar de hacerlo en el mejor tiempo posible”, comentó Dávila.



Sobre otras propuestas que también impulsan la eliminación del Cpccs, dijo que lo ideal sería que los planteamientos se unan por eficiencia. Sin embargo, dijo que hasta ahora hay un consenso generalizado de que ese Consejo no funciona, por lo cual no se puede unificar criterios.



“Algunos lo queremos eliminar, otros quieren limitar sus funciones, pero hay que recordar que la iniciativa que impulsamos a nivel nacional en el Comité plantea, además de eliminar el Cpccs, reestructurar la Asamblea y fortalecer la independencia y autonomía de la Fiscalía”.