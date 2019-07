Un camión con productos químicos se volcó en la avenida Simón Bolívar

LEA TAMBIÉN

Un camión de color blanco se accidentó a las 05:20 de este lunes 29 de julio del 2019 en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Perla Quiteña, en sentido sur-norte de esta concurrida arteria vial.

A la altura del puente de Guápulo, 600 metros más hacia el norte, el vehículo pesado que provenía de la provincia del Guayas perdió pista y se volcó. Al parecer el camión tuvo un percance con una camioneta, según el agente de tránsito, Víctor Ojeda.



El vehículo trasladaba 200 tanques de productos químicos, entre ellos disolventes, thinner y alcohol industrial.



El teniente del Cuerpo de Bomberos, Cristian Benalcazar, manifestó que no se registraron heridos y el conductor está fuera de peligro.

Personal del Cuerpo de Bomberos vigila que el material químico no cause daños. Foto: Eduardo Terán / ÚN

En el lugar se mantiene personal de bomberos para vigilar que el material químico no cause daños y controlar que los cables de datos que cayeron al piso no generan problemas.



En el sitio del accidente se generó tráfico vehicular, desde el desvío hacia la avenida General Rumiñahui hasta la salida a la avenida Interoceánica. Los agentes de tránsito realizaron un contraflujo.