Camboya examina por Covid-19 al millar de personas que siguen en el crucero

Las autoridades de Camboya han examinado al millar de personas que siguen a bordo del crucero Westerdam, atracado desde del viernes 14 de febrero del 2020 en el puerto de Sihanoukville, cuyo desembarco fue detenido tras un positivo por el nuevo coronavirus, mientras se reinició este martes 18 de febrero el traslado fuera del país de los pasajeros que ya desembarcaron.

Personal del ministerio de Salud tomó muestras de los 255 pasajeros, entre los que se encuentra una española, y 747 tripulantes que permanecen a bordo y esperan el resultado del test por Covid-19 para recibir la autorización para desembarcar, informó Holland America Line, propietaria de la embarcación.



"Avanzamos que esto llevará varios días", advirtió la naviera en un comunicado.



La compañía también aseguró que 406 personas, entre ellas cuatro españoles, que desembarcaron pero siguen alojadas en hoteles en Phnom Penh dieron negativo en el test del coronavirus y que está realizando las gestiones para que estos pueden regresar a sus países.



El primer ministro camboyano, Hun Sen, dijo durante un discurso que este martes partirán desde el país tres vuelos -con destino a Dubai, Japón y un país del Sudeste Asiático que no precisó- con parte de los pasajeros que ya desembarcaron y cuyas pruebas han dado negativo de ser portadores del coronavirus.



El crucero, que salió el 1 de febrero de Hong Kong, recibió el permiso para atracar en Sihanoukville tras ser rechazado por cinco países por temor a que alguna de las 2 257 personas a bordo, entre ellos cinco ecuatorianos, estuviera infectada por el nuevo virus.



Varios centenares de personas desembarcaron y regresaron a sus países, proceso que se detuvo el sábado después de que una pasajera estadounidense diera positivo cuando ya se encontraba en Malasia, donde sigue ingresada en el hospital en condición estable.



A raíz del positivo, Malasia y Tailandia anunciaron que no admitirán la entrada al país de pasajeros del Westerdam mientras varios países de origen de los pasajeros han puesto en marcha mecanismos para hacer el seguimiento de los repatriados.



Holland America Line defendió su decisión de iniciar la repatriación de pasajeros al asegurar que "tomó relevantes precauciones", incluidos exámenes médicos antes de llegar a Camboya y del desembarco, y reiteró que durante el viaje no se detectó ningún afectado por el Covid-19.



"Tenemos una estrecha coordinación con varios expertos mundiales (...) que trabajan con las autoridades nacionales de salud para hacer un seguimiento de las personas que puedan haber estado en contacto con la pasajera (afectada)", dijo el director de medicina de la naviera, Grant Tarling.



Entre los pasajeros se encontraban 651 estadounidenses, 127 británicos, 91 holandeses y 57 alemanes, así como viajeros de más de una treintena de países, incluidos España (7), Argentina (5), Brasil (5), Ecuador (5), México (5) y Chile (3).