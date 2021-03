¿Cómo será la circulación vehicular en Quito desde este 31 de marzo?

El Municipio de Quito anunció el martes 30 de marzo del 2021 nuevas reglas para la circulación vehicular en la capital. La normativa se presentó debido a un aumento de casos de coronavirus en el país y al feriado de Semana Santa que se iniciará este viernes 2 de abril.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció los cambios y aseguró que respondían a la situación epidemiológica de la ciudad, pues mientras más se mueve la gente "más se mueve el virus".



Las nuevas medidas rigen desde este 31 de marzo del 2021 y son las más estrictas tomadas en la capital en los últimos meses. La circulación vehicular se sigue manteniendo en la capital en el marco del plan Hoy no Circula, pero modificado.



Esto se implementó por medio de la resolución A14, que extendió el horario de la restricción diaria. Hasta el martes 30 de marzo del 2021, la restricción por placas estaba establecida entre las 06:00 y las 20:00, pero desde este miércoles será entre las 06:00 y las 22:00. Esta medida se ampliará hasta el 31 de mayo del 2021.



Entre las 06:00 y las 22:00 podrán circular en Quito las placas establecidas en el plan Hoy No Circula. Es decir, este miércoles 31 de marzo del 2021 pueden transitar los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2, 3, 8 y 9, mientras que la circulación está restringida para los automóviles con placa terminadas en 4, 5, 6 y 7.



La restricción de cuatro placas al día no cambió con la resolución A14, lo que se modificó fueron los horarios en los que aplica la medida.

Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula



Nadie circula entre las 22:00 y las 06:00



Otro cambio que se implementó es que los vehículos particulares no podrán circular entre las 22:00 y las 06:00 en Quito. El artículo 4 de la resolución 14 establece que "durante el período comprendido entre el 31 de marzo y 9 de abril de 2021, ningún vehículo podrá circular dentro de los límites previstos en esta resolución y por la Secretaría de Movilidad, desde las 22:00 hasta las 06:00, salvo aquellas excepciones determinadas por la Secretaría de Movilidad en el instructivo que emita para el efecto".



Es importante notar que la restricción entre las 22:00 y las 06:00 estará vigente únicamente hasta el 9 de abril del 2021. Es decir, solamente hasta esa fecha no podrán circular los automóviles particulares a partir de las 22:00 y hasta las 06:00. A partir del 10 de abril esta restricción se levantaría.

Sin embargo, la medida Hoy No Circula con los horarios extendidos, de 06:00 a 22:00, según establece la resolución 14, se implementará hasta el 31 de mayo. " El Plan Hoy no Circula regirá desde el 13 de febrero hasta el 31 de mayo y tendrá una aplicación general de lunes a viernes, desde las 06:00 hasta las 22:00", de acuerdo con el calendario previamente anunciado.