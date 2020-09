¿Cómo cambió el aforo para fábricas, comercios y espacios de diversión en Quito?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Durante la nueva etapa de la emergencia sanitaria, en la que ya no rige el estado de excepción en el país, el Municipio de Quito dispuso nuevas medidas de aforo para el sector comercial, productivo y para otros espacios públicos, que rigen desde este lunes 14 de septiembre del 2020.

En el caso de centros comerciales y los restaurantes, el aforo pasó de 30% al 50%.



Los bancos y cooperativas, los supermercados y mercados también podrán operar al 50% de su capacidad.



Para la recreación se permitió solo el funcionamiento de cines, teatros y auditorios, al 30% de su capacidad.



Los bares y discotecas; centros de diversión nocturna; centros de tolerancia y similares; gimnasios, centros de entrenamiento y similares, todavía no pueden operar.

Actividad Económica Porcentaje máximo de aforo Centros Comerciales 50% Supermercados y mercados 50% Agencias Bancarias y de Cooperativas 50% Restaurantes 50% Cines 30% Teatros 30% Auditorios 30%



La secretaría de Salud del Municipio presentará informes quincenales actualizados que permitan evaluar la vigencia de la medida de suspensión prevista en esta disposición.



La resolución no menciona una limitación al aforo para fábricas y plantas de producción, que habían estado operando al 50% de su capacidad hasta el 13 de septiembre.



Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), dijo que la norma no deja claro si habrá o no limitaciones de aforo en plantas de producción, pues simplemente el tema no es mencionado en el documento.



Él destacó que los negocios del sector formal han estado cumpliendo protocolos de bioseguridad en sus plantas y estos se van a seguir reforzando.



Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, dijo que, como no se menciona un límite de aforo en plantas y fábricas, estos espacios de producción podrán trabajar con el número de empleados que tenían antes de la pandemia.



Ruiz mencionó que la resolución tiene otros puntos que deben ser aclarados.

Él se refiere al artículo 12 del documento, que señala que "los interesados en la reapertura de otras actividades económicas sujetas a la licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas podrán presentar propuestas de planes pilotos ante la Secretaría de Salud del Municipio".



Según Ruiz, no queda claro qué tipo de negocios tendrán que presentar un plan piloto, "se entendería que cada actividad productiva tiene que presentar un plan, ¿cuántos planes está dispuesto a calificar el Municipio?", dijo.