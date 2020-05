Cámara de Comercio de Quito y ediles piden cambio de semáforo a amarillo; ¿qué dice el alcalde Jorge Yunda?

LEA TAMBIÉN

Salvaguardar la salud de los quiteños y reactivar la economía son los dos ejes de la propuesta que la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) expuso la mañana de hoy, martes 12 de mayo del 2020, al Concejo Metropolitano en sesión virtual ordinaria.

Como parte de la presentación, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara, evaluó la actual situación de la capital. Indicó que el 70% de las actividades económicas están total o parcialmente cerradas y que las pérdidas superan las predicciones. Solo tomando en cuenta las ventas internas privadas de marzo (donde hubo 15 días de restricción), la ciudad perdió más de USD 942 millones, en actividades como comercio al por mayor y menor, industrias manufactureras, explotación de minas y canteras, actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y almacenamiento, agricultura y construcción entre otras.



La propuesta de la reactivación debe ser ordenada y todas las empresas deben cumplir con los protocolos adecuados, indicó Alarcón. El modelo de reactivación busca un compromiso entre Municipio, Gobierno, empresarios y ciudadanía.



La Cámara se comprometió a ayudar a las empresas a elaborar y cumplir sus protocolos, con capacitaciones. Además, brindará asesoría a los comerciantes de los mercados del Distrito para que puedan reactivarse de manera adecuada con medidas de bioseguridad estrictas para garantizar calidad en sus productos y servicios. Otro de sus compromisos es el de apoyar una campaña para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de la bioseguridad.



El alcalde Jorge Yunda se comprometió a revisar la propuesta de apertura presentada y a seguir adelante con los planes pilotos. Una de las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional es que mientras se encuentre el semáforo en color rojo, se podrán activar proyectos piloto de ciertas ramas, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de seguridad. Los gobiernos locales serán los encargados de recibir la información de las potenciales empresas que desean participar en el piloto. Para ello, se conformó una mesa técnica para analizar los protocolos enviados por las empresas interesadas.



El gobierno local deberá verificar que las propuestas cumplan todos los requisitos, y deberá hacer llegar esa información al COE nacional, el único que autorizará su apertura. Solo serán aprobadas las empresas que tengan los recursos para funcionar tomando en cuenta que el semáforo está en rojo, es decir, que en Quito, por ejemplo, no hay servicio de transporte público.

Según Alarcón, los sectores que están bien organizados y están interesados en participar en este plan piloto son el maderero, automotor, textil y comercio. La CCQ propone seguir agresivamente con los pilotos incluyendo a las empresas que cumplan todos requisitos.



Otra de las propuestas de la CCQ tiene que ver con los horarios de atención. Alarcón pidió que se amplíen hasta las 18:00 para distribuir de mejor manera la clientela y evitar aglomeraciones. Asimismo, que se aprueben lo antes posible el plan piloto para centros comerciales y que desde el 1 de junio se abran las terminales terrestres, el aeropuerto y otros sectores que con menor aforo puedan empezar a trabajar: restaurantes y comercios.





Concejales plantean un cambio al semáforo amarillo



En la sesión de este martes 12, concejales pidieron al Alcalde que se realice un cambio de color en el semáforo de rojo a amarillo. La edil Luz Elena Coloma dijo que es importante abrir la ciudad de manera progresiva y ordenada. “Al despeñadero también nos vamos por una quiebra masiva”.

La concejal Coloma sugirió alternativas que deberían aplicarse conforme el regreso a la ‘nueva normalidad’. Por ejemplo, señaló que sería fundamental colocar tanqueros afuera de los mercados del Distrito, que ofrezcan a la población la posibilidad de lavarse frecuentemente las manos. Asimismo, planteó intensificar las campañas de comunicación.



El edil Bernardo Abad pidió al alcalde Yunda que analice lo más pronto posible el cambio de color del semáforo, tomando en cuenta que las personas “ya están en amarillo y hasta en verde, porque necesitan trabajar”. Aclaró, que eso no significa que todos salgan a las calles, sino que las empresas puedan trabajar con el 50% de sus colaboradores, que el toque de queda vaya de 18:00 a 05:00, que el transporte público trabaje al 30% de su capacidad, pero que haya una reactivación económica y productiva real.



El concejal Juan Manuel Carrión habló sobre la importancia de abrir y apoyar a los emprendimientos de carácter local.



De su lado, la edil Soledad Benítez apuntó que el costo puede ser mayor si la ciudadanía sale actualmente a las calles. “Nuestra defensa es por la vida. Hay que mejorar la infraestructura sanitaria en Quito, trabajar en bioseguridad y hay que pensar en la reactivación económica, pero cuando el plan para salir de la cuarentena esté listo”.





¿Cuál es la postura del alcalde Yunda?



El Alcalde de Quito señaló en la sesión virtual del Concejo este martes 12 de mayo que se requieren estrictas seguridades sanitarias para una reactivación económica. Dijo que es importante monitorear lo que pase en estos días con la curva epidemiológica en la ciudad. La semana pasada sostuvo que el 26 de mayo se registraría el máximo de la curva en Quito.



La Alcaldía está lista para apoyar la reactivación con promoción sanitaria agresiva, dijo Yunda este martes. Se refirió a la importancia de adquirir fundamentalmente tres comportamientos: el uso obligatorio de mascarilla, el lavado continuo de manos y el mantenimiento de una distancia mínima de dos metros entre personas.



Yunda aseguró que, actualmente, el sistema sanitario en la ciudad está ocupado al 80% para la emergencia; es decir, que solo hay un 20% disponible.



Según el Burgomaestre, el aeropuerto de Quito presentó un protocolo espectacular con medidas sanitarias muy buenas, al igual que los centros comerciales, donde se cuidará a los trabajadores y clientes. “Apoyo total a empezar a convivir con este virus, porque así nos mantengamos encerrados hasta diciembre o enero el problema no va a desaparecer. Tenemos que aprender a cuidarnos y no contagiarnos”, dijo.



El alcalde Jorge Yunda se comprometió a analizar las propuestas de los planes pilotos lo antes posible y a dar una respuesta sobre la nueva semaforización, aunque no precisó fechas.