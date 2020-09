El nuevo cálculo en tasas puede impulsar el acceso al crédito

LEA TAMBIÉN

Una dinamización en la actividad crediticia esperan representantes de diferentes sectores tras la decisión de la Junta de la Política Monetaria y Financiera de reducir el número de tipos de créditos.

La Resolución 351-O de la entidad establece que los segmentos pasarán de 22 a 13. Por ejemplo, en los productivos se establecen tres, en los microcréditos un número igual, en los de vivienda de interés social y público dos.



El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, que forma parte de la Junta, explicó que el exceso de tipos de créditos generaba confusión entre los clientes. Además, algunos segmentos no registraban productos ni operaciones.



Para Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), la decisión es positiva porque ayudará a canalizar de mejor forma recursos hacia las actividades que más requieran de apoyo financiero sin tener que pasar por una definición de segmento y condiciones que no reconoce las particularidades de cada caso.



Los directivos del sector automotor también creen que la medida es acertada. David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), indicó que la Junta eliminó los segmentos de crédito específicos que había para su área y que limitaban a la actividad. Ahora están dentro del crédito de consumo, que tiene un tope del 17,3%.



Con ello se refiere al crédito de consumo automotor y comercial automotor. Sobre estos, a partir de una resolución de la Junta Monetaria del 2017, se estableció que las garantías debían ser del 150% y la obligación para la banca de tener mayores provisiones en su patrimonio técnico al dar financiamiento para dichos tipos.



El directivo explicó que la garantía será más baja, lo que se traduce en una menor entrada al comprar un auto con crédito, y ya no se tendrá una exigencia adicional de patrimonio técnico. De esta manera se soluciona un problema con relación al financiamiento.



En Cinae, además, existen expectativas con relación a los ajustes que se realicen con relación a las tasas máximas.

La Resolución 351-O establece que los techos máximos de las tasas de interés activas para cada uno de los segmentos serán fijados mensualmente por la entidad de regulación.



Para ello, se deberá aplicar una metodología que incorpore el costo de fondeo, los costos de riesgo de créditos originados en las pérdidas esperadas e inesperadas, los costos operativos y el costo de capital.



El Banco Central del Ecuador (BCE) se encargará de los cálculos y, para ello, tiene un plazo de cinco meses. Hoy, los techos se mantienen fijos y sin variación en el tiempo.



El Ministerio de Finanzas indicó que el BCE publicará un instructivo de tasas de interés, aprobado por la Junta, para la implementación de la nueva fórmula. Transcurridos los cinco meses, iniciará la aplicación paulatina de la metodología. En ese tiempo, las tasas de interés se mantendrán.



La transitoria primera de la Resolución, por su parte, establece que las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria establecerán los procedimientos y mecanismos para que las entidades del sistema financiero reporten la información de los segmentos de crédito y de las tasas de interés



Para Asobanca, la nueva metodología debe cumplir con criterios técnicos “que permitan incluir los riesgos asociados a la actividad de intermediación para promover la inclusión financiera y que permitan mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero del Ecuador”, dijo Prado.



Con esto concuerda Wilson Araque, director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) de la Universidad Andina. Recomienda que no se realice el proceso de manera política y que se incluya en el análisis a actores de la banca, las cooperativas, las mutualistas, entre otros; también, cree que hay que ver qué efectos podrá tener la aplicación de la metodología.



Finanzas señaló que la aplicación paulatina de la fórmula que se determine evitará que las tasas máximas suban.



Empresarios de diferentes sectores aspiran que suceda de esta manera e, incluso, que pudieran bajar. Henry Yandún, de Constructores Positivos, sostiene que las tasas asignadas para viviendas de más de USD 90 000 son muy altas.

Los pequeños empresarios también buscan mejores condiciones. José Luis Quinteros, gerente comercial de Gourmet Andino, firma que fabrica productos de repostería saludable, explica que al haber tasas altas se desincentiva a los emprendedores que requieren capital de trabajo, adquisición de inventarios o ampliación de la operación.