CAL volverá a revisar situación de asambleístas asilados, pero advierten límites para resolver el caso

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) se reunirá mañana para conocer y resolver sobre el asilo político concedido por el Gobierno mexicano a los asambleístas del correísmo Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y el alterno Luis Molina.

El tema consta como primer punto en el orden del día para la sesión, aunque el primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano (PSP), anticipó que ninguno de los legisladores ha incurrido en las causales previstas por la Ley como para perder sus curules, en caso de que decidan regresar.



Franklin Samaniego, uno de los integrantes del bloque correísta, calificó de "inconstitucional e ilegal" una propuesta presentada el viernes pasado por el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo) para que el Pleno debata una resolución para que se declare el abandono del cargo.



"Podrá hacer misa. Mientras no esté determinado en la Constitución no se puede limitar sus derechos políticos. Ellos no van a renunciar, van a esperar a que los boten para luego demandarles", manifestó.



La oficialista Ana Belén Marín, integrante del CAL, comentó que la Asamblea, si bien les suspendió el pago de las remuneraciones, todavía desembolsa valores correspondientes al aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



La semana pasada, los asambleístas Rivadeneira, Buendía y Viteri, acompañados de sus cónyuges, además de Molina, viajaron a México, después de haber permanecido más de 80 días como protegidos de la Embajada de ese país en Quito. Se declararon perseguidos políticos del Gobierno.



El caso no había vuelto a ser analizado por el CAL desde el 24 de octubre pasado cuando decidió principalizar temporalmente a José Agualsaca, alterno de Rivadeneira; Xavier Casanova, en lugar de Buendía y Martha Changton, en vez de Viteri, para que actúen en la Asamblea.



"Fuimos principalizados de manera provisional, hasta que se arregle la situación administrativa y dentro de ese marco estoy actuando como principal", dijo Agualsaca, quien espera que la Asamblea y el CAL actúen apegados a la Ley.



El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), consideró que el CAL debe principalizarlos a los tres de manera definitiva.



En la sesión de mañana también se analizarán cinco proyectos de ley, entre ellos uno en materia de seguridad vial impulsado por el primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano (PSP), y otro sobre pasantías, de iniciativa de la oficialista Ana Belén Marín, vocal del CAL.