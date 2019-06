Cabello tilda a Pompeo de 'incapaz' por no unir a la oposición de Venezuela

LEA TAMBIÉN

El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, calificó este miércoles 5 de junio del 2019 al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de "gran incapaz" por, dijo, no haber podido unir a la oposición venezolana.

"Si desde que eres director de la CIA, con todo el poder que tienes, no has podido unir a la oposición venezolana, revísate, revísate, porque estás demostrando ser un gran incapaz que no has podido unir a la oposición venezolana", dijo durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV.



Según una publicación de The Washington Post, Pompeo reconoció que el Gobierno de su país se ha topado con dificultades para mantener unida a la oposición en Venezuela y consideró que, una vez que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, "más de 40" opositores se postularán para sustituirle.

Explicó que las dificultades que EE.UU. ha enfrentado para unir a la oposición no se han producido solo en los "últimos meses", sino que las recuerda desde el día en que se convirtió en director de la CIA, puesto que ocupó entre enero de 2017 y abril de 2018.



Al respecto, Cabello indicó que las declaraciones están "muy buenas" y que espera que "sirvan para que la oposición rectifique".



El considerado número dos del chavismo criticó también el hecho de que, según la publicación del diario, Pompeo se haya quejado de que los dirigentes de la oposición no se retuiteen entre sí en la red social.



"Si usted cree señor Pompeo que un Gobierno se tumba tuiteando y retuiteando, usted está muy equivocado y por eso es que ha fracasado. Véngase a patear las calles, vengan a ver al pueblo", indicó.



Con todo, el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) manifestó la disposición del Gobierno de Nicolás Maduro a conversar con la Administración estadounidense.

"Nosotros queremos conversar, inclusive con ustedes. Estados Unidos tiene que convencerse, si quiere hablar con un presidente de Venezuela llame al palacio de Miraflores que ahí estará el presidente Nicolás Maduro Moros", apuntó.