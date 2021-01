Los buses de Quito continúan llevando más pasajeros de lo permitido en las horas pico

Reforzar los controles para garantizar el respeto de los aforos en las unidades de transporte público es uno de los exhortos que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional realizó ayer, 11 de enero del 2021, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que tienen las competencias de transporte.

Hizo un llamado para que, además, se realicen los análisis de movilidad en sus territorios para conocer la realidad de los sistemas de transporte en medio de la emergencia sanitaria del covid-19 y la presencia de la nueva variante del virus en el país.



Sin embargo, la mañana de este martes 12 de enero del 2021, este Diario hizo un recorrido en diferentes sectores de Quito y hubo carros que llevaron más pasajeros de los permitidos en las horas pico. Según las disposiciones del COE metropolitano, cada vehículo puede trasladar hasta un 50% de su capacidad.



Los vehículos del Corredor Central Norte cumplían con los aforos al salir de la estación localizada en La Ofelia, pero se llenaban conforme avanzaban en las paradas en sentido norte - sur y viceversa. Lo mismo ocurría con los servicios de Trolebús, Ecovía y los corredores occidental y oriental pese a las quejas de la gente.



Verónica Ascencio salió de su casa en el Beaterio, sur de la capital, a las 06:00, para dirigirse a su trabajo en la intersección de las avenidas Portugal y 6 de Diciembre, al norte. Contó que los buses del corredor suroriental se movilizan repletos de gente todos los días. "Al principio se tomaba la temperatura en las puertas, ahora nadie lo hace. Tampoco se respetan los distanciamientos".



Al llegar a La Marín, en el centro, la situación empeoró para ella ya que los usuarios se acumularon al interior de la parada. Los guardias pedían a la gente que cumpla con los distanciamientos, pero no se podía hacerlo debido a la falta de espacio por la estrechez del lugar.



Ana García vive en el barrio La Mena, en el sur, y es usuaria del corredor noroccidental que recorre la avenida Mariscal Sucre desde los túneles hasta Quitumbe en el sur. Contó que en las horas pico las unidades siempre viajan llenas de personas y en las paradas ya no se proporciona gel a los pasajeros.



Tampoco se colocan las bandejas desinfectantes como ocurrió al inicio de la emergencia sanitaria que comenzó el 16 de marzo del 2020. "De mi casa salgo a las 07:00 para hacer trámites en la Universidad Central y la situación es muy difícil. A veces nos encontramos con pocos buses. Hacen falta más".



Nicol Márquez, su esposo y su hijo rentan un departamento en el barrio Santa Bárbara, ubicado a cinco minutos de la Mena 2, sur. Se quejó que, cuando sale a trabajar, se ha encontrado con personas que no utilizan mascarilla en las paradas del corredor noroccidental. A su criterio, la estación El Tejar en el Centro Histórico es uno de los puntos más conflictivos por las aglomeraciones. "Viajamos apretados. Solo nos toca cuidarnos para no infectarnos".



Otras paradas en donde los usuarios se aglomeraron la mañana de este 12 de enero son las de la Colón y 10 de Agosto, la Caja del Seguro y 6 de Diciembre y Colón. Cuando los vehículos llegaban a esos puntos, los pasajeros se acumulaban en las puertas para ingresar. Al mismo tiempo, otros usuarios trataban de salir y se cruzaban de frente incumpliendo los distanciamientos.



Durante la mañana de hoy no se realizaron operativos de control de aforos en los buses de servicio urbano en Quito. Únicamente se vigiló el cumplimiento de restricciones de movilidad, velocidad, documentos y otras faltas.