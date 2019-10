Buses interparroquiales que operan en la terminal Río Coca restablecen el servicio con nuevas tarifas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de ocho días de bloqueos en las calles y avenidas, las cooperativas de buses interparroquiales que operan en el norte de Quito retoman paulatinamente el servicio de transporte de pasajeros, pero con una novedad.

La mañana de este jueves 10 de octubre del 2019 las unidades ya cobran las nuevas tarifas que, el miércoles 9 de octubre, fueron autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Desde las primeras horas de la mañana, conductores y ayudantes de las cooperativas Reina de El Quinche, Tumbaco, Pifo y Yaruquí retornaron a sus actividades, luego de la paralización que se registró en algunos tramos de la vía E-35 y las afectaciones del paro nacional.



Para llegar hasta Quito los buses se trasladan por las avenidas Interoceánica y Oswaldo Guayasamín. Luego atraviesan la avenida Simón Bolívar para incorporarse a la avenida De Los Granados y finalmente llegar a la terminal Río Coca.



Uno de los conductores de esta cooperativa, José I., indicó que retornaron a sus actividades y que realizarán "normalmente los traslados si es que no hay ningún inconveniente en el transcurso del día".

Buses interparroquiales que operan en el norte de Quito retoman paulatinamente el servicio de transporte de pasajeros con nuevas tarifas. Foto: Luis Rodríguez/ EL COMERCIO

Entre los pasajeros hubo inconformidad por el aumento de precios. Uno de ellos increpó al ayudante por cobrarle USD 1,33 desde El Quinche hasta la terminal Río Coca. Antes se pagaba USD 0,90. Alrededor de una hora con 15 minutos tarda este trayecto y no hay problemas de circulación vehicular.



Los transportistas de esta cooperativa dijeron que se acogieron a la nueva tarifa, emitida por la ANT, que establece un incremento de USD 0,10 centavos y un techo de hasta USD o,40 centavos.



Para ir desde Cumbayá-Miravalle hasta la terminal Río Coca el pasaje subió a USD 0,35; desde Tumbaco 0,49, desde b0,77, desde Yaruquí 0,95, y desde Checa 1,09.



El usuario Cristian E. señala que antes pagaba USD 0,88 desde Checa hasta la Río Coca. Ahora deberá pagar 21 centavos más. Además deberá cancelar otros USD 0,35 centavos para utilizar el transporte público o municipal para dirigirse hacia las oficina en la que labora cerca de la avenida Naciones Unidas.



Para trasladarse desde Guayllabamba hacia Quito aún no hay servicio de buses. En un comunicado del 5 de octubre de la cooperativa Flota Pichincha, que cubre la ruta hasta la terminal La Ofelia, señala que "se ha dispuesto suspender el servicio de transporte ya que no hay las garantías necesarias y queremos resguardar la integridad física de nuestros usuarios y de nuestras unidades".



Las cooperativas que se trasladan hacia parroquias más alejadas como Puéllaro, Malchinguí, Perucho o San José de Minas tampoco reanudaron sus actividades pues continúa el cierre vial a la altura del peaje de Oyacoto y en San Miguel del Común, en el norte de Quito.

En este sector, la quema de llantas, palos, piedras, montículos de tierra y más objetos impiden la circulación vehicular. No se permite el paso ni siquiera a las motocicletas.