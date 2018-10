El buque hospital de EE. UU. y los centros de salud de Esmeraldas tuvieron demanda de pacientes

LEA TAMBIÉN

Los pacientes de Esmeraldas acudieron masivamente tanto al buque hospital USNU Comfort de la Armada de Estados Unidos como a los centros de salud de consulta externa de la ciudad.

Durante estos cinco días de la campaña social se observó una alta demanda en el buque, que terminó su misión este viernes 26 de octubre del 2018.



El lunes 22 de octubre, cuando arribó el Barco Hospital, los puntos de atención médica ubicados Autoridad Portuaria y Universidad Luis Vargas Torres, concentraron a cientos de esmeraldeños que pugnaban por atención médica.



Unos se fueron molestos porque no había cupos para cirugías. Lorena Caicedo no pudo hacer atender a su hija de 14 años, quien tiene cicatrices tras quemaduras en más del 40% de su cuerpo. “En Esmeraldas no he logrado que se atienda el problema de mi hija y los costos particulares por una cirugía son elevados”, dijo la mujer.



Para el presidente del Colegio de Médicos de Esmeraldas, Héctor Francis, la demanda de pacientes en busca de atención médica devela los problemas en el sistema de salud que no han sido solucionados y que requieren especial interés.



“Existe una demanda insatisfecha en temas en toda la provincia, prueba de ello, es lo ocurrido con la llegada de la misión médica solidaria de los Estados Unidos, que puso en evidencia el sistema de salud público”, asegura Francis.



Para el director del Subcentro de Salud Tipo C, Luis Gracia, durante la semana que estuvo el Barco Hospital, las 230 atenciones programadas por el Call Center fueron atendidas en la consulta externa de esa unidad.



“Creo que de esta área unas 100 personas fueron en busca de atención en el barco, pero fue más por novelería, porque regresaron al subcentro a recibir atención médica”, señala Gracia.



El subcentro de Salud tipo C está ubicado en el norte de la ciudad de Esmeradas y tienen como población objetivo a 42 000 personas de la parte norte de la urbe. Ahí se registran diariamente 120 atenciones de emergencias.



Algo similar ocurrió en el Subcentro tipo C del sur de la ciudad, que fue creado para atender a 44 426 personas, incluido el Valle San Rafael y Tabiazo.



Jefferson Ballesteros, director de esa unidad de salud, explica que durante esa semana no bajó la atención de los 250 pacientes diarios en consulta externa y un promedio de tres partos diarios.



Según el Galeno, el problema de la demanda de paciente durante la visita del Barco Hospital, es que llegaron personas de otras partes de la provincia de Esmeraldas, lo que hizo que se generara un caos.



De acuerdo con datos del hospital de referencia, Delfina Torres de Concha, todas las pacientes referidos desde los dos anteriores subcentros fueron atendidos en los 45 consultorios que reciben un promedio de 24 pacientes diarios.



El director distrital de Salud en Esmeraldas, Ramón Echeverría, informó que están trabajando en una estadística sobre qué pasó con la atención médica en los subcentros durante la misión solidaria de los Estados Unidos.