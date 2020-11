Brigadas de salud, vecinos y empresas combaten el covid-19 en Quito

El Municipio de Quito, la comunidad y el sector privado impulsan brigadas de salud. En el primer caso, el enfoque principal es la detección de casos de covid-19, la derivación y el rastreo. Desde los restantes, se incluye el chequeo en otras especialidades, como cardiología.

Hasta ayer, 6 de noviembre del 2020, en Quito se registraron 55 674 contagios. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Cabildo, la semana 44 de la emergencia -la que se cuenta hasta el sábado 31 de octubre-, cerró con 5 206 casos positivos, una cifra superior a las tres anteriores. La base de datos se actualiza cada domingo.



Por tasa de contagios de covid-19 por cada 1 000 habitantes, la parroquia Cotocollao lidera la lista; le siguen Chillogallo, La Magdalena e Iñaquito. La Secretaría informó que se mantiene el aumento.



Siguen en marcha las evaluaciones y tomas de muestras en puntos fijos y móviles. Martha Gordón, directora de las Brigadas Comunitarias, detalla que desde el 22 de julio hasta el 30 de octubre registraron 45 188 atenciones. El 79,66% de los casos fue negativo y el 20,34%, positivo.



Son 50 brigadas. De estas, 34 recorren barrios. Gordón señala que estas se aumentarán. Se encuentran en el análisis y se prevé que estén operativas el próximo año, pues se debe pasar por un proceso de contratación pública.



Las delegaciones, conformadas por médicos, enfermeras y, en algunos puntos, un auxiliar, se encargan del triaje y toma de muestras. Se ha puesto énfasis en el rastreo de las personas que han estado en contacto con los casos positivos.



En esa identificación, indica la directora, se genera una complicación: las personas no siempre entregan la información completa de quiénes han estado en su entorno.



Las brigadas acuden a los barrios según una planificación, que contempla varios criterios, como las alertas desde las administraciones zonales, pedidos directos a la Secretaría y la revisión de datos expuestos en las reuniones de los COE nacional y metropolitano.



La comunidad puede solicitar la atención a través de las administraciones. Otra vía es escribir a secretaria.salud@quito.gob.ec. El cronograma se puede conocer en los canales de información municipales.



Por la gestión de la dirigencia barrial, las delegaciones de salud han llegado a sitios como Barrionuevo, en el sur. Leonardo Yanza, presidente del lugar, hizo la convocatoria a los moradores no solo de ese barrio, sino de los 18 aledaños, donde viven unas 62 000 personas. Las jornadas fueron el 28 de octubre, de 07:00 a 12:00.



El jueves 5 de noviembre, el servicio llegó al barrio Bolívar Rodríguez (centro oriente). Ahí se informó a los asistentes que, como en el resto de brigadas, primero deben pasar por un triaje para determinar si debe aplicarse la prueba para covid-19. No faltaron quienes reclamaron al desconocer este requisito previo, pues esperaban que se le aplicara los test directamente.



Desde la comunidad y la empresa privada, a la par, se han sumado esfuerzos. Ese es el caso de las jornadas de salud gratuitas que se dieron por la acción de la dirigencia de la Villa Flora, la Policía, centros médicos privados y farmacias.



El miércoles empezaron en el Distrito Eloy Alfaro. Entre las personas atendidas estuvieron efectivos policiales. La directiva del barrio indicó que la brigada, que hoy, 7 de noviembre, estará en la avenida Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez, pone énfasis en las personas vulnerables.



Sandra Moscoso, parte de la directiva, adelanta que con el apoyo privado y de la Policía prevén extender las jornadas a otros lugares del sur, como Quitumbe. El servicio incluye diagnóstico de hígado graso, eco hepático, detección de hipertensión, chequeo visual y farmacia.



La Secretaria de Salud del Municipio informó que los contagios van en aumento, si se toma en cuenta las cifras que se consolidan cada semana. Las autoridades mantienen la toma de muestras. Entre el sector público y el privado, se han hecho 199 618 pruebas.