La Unión Europea y el Reino Unido logran un 'progreso decisivo' en el acuerdo del Brexit

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido consiguieron el miércoles, 14 de noviembre del 2018, un "progreso decisivo" en las negociaciones del brexit y Bruselas consideró que el pacto sobre la marcha británica del club comunitario "puede ser concluido", aunque todavía debe aprobarse en parlamentos como el de Westminster o la Eurocámara.

"La Comisión recomienda al Consejo Europeo que considere que se ha alcanzado un progreso decisivo en las negociaciones sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la UE, permitiendo concluir las negociaciones sobre el acuerdo de retirada e iniciar el siguiente paso del proceso", dijo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, también opinó durante una rueda de prensa que se han logrado "progresos decisivos".



Ese veredicto del político francés era necesario para que Donald Tusk pueda convocar, si así lo decide, una cumbre de líderes extraordinaria sobre el "brexit" este mes.



El acuerdo de retirada pactado entre Bruselas y Londres tras diecisiete meses de negociación y publicado hoy después de recibir el visto bueno del Gobierno británico se extiende a lo largo de 585 páginas y contiene 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos.

Así, el pacto protege los derechos de los más de tres millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y de más de un millón de británicos que residen en países de la Unión Europea y establece que Londres deberá respetar los compromisos financieros adoptados como Estado miembro.



También fija la solución para evitar la frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, una de las cuestiones más delicadas de las negociaciones para ambas partes y que en varias ocasiones amenazó con hacer descarrilar las conversaciones.



Finalmente, todo el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera de la UE, de forma que Irlanda del Norte quedaría en el mismo territorio aduanero que el resto del Reino Unido.



Sin embargo ese remedio o salvaguarda solo se aplicará si Londres y Bruselas no logran resolver la cuestión de la frontera en el largo plazo mediante un "futuro acuerdo".

Barnier indicó ante la prensa que si no se ha cerrado ese pacto para julio de 2020, la UE y el Reino Unido podrían considerar de forma conjunta para tener más tiempo extender el periodo de transición, que en principio se prolongará desde la fecha del brexit el 29 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 y en el que la legislación comunitaria se seguirá aplicando en el territorio británico.



"Solo si al final de la transición, extendida o no, no hemos logrado aún un futuro acuerdo, la salvaguarda acordada hoy entraría en vigor", comentó el exministro francés, quien apuntó que el periodo transitorio solo se podrá alargar una vez, por un periodo limitado y si se acuerda de forma conjunta.



Afirmó que una condición "esencial" para que la unión aduanera con el territorio británico cubra la pesca y la acuicultura será "acordar entre la Unión y el Reino Unido el acceso a las aguas y las posibilidades de pesca".



En cuanto al protocolo sobre Gibraltar, crea las bases de la cooperación administrativa en temas como los derechos de los ciudadanos, la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente, la pesca, pero también la cooperación policial y aduanera.

Así, obligará al Peñón a incrementar los impuestos del alcohol y la gasolina, le invita también a encarecer el tabaco y establece fórmulas para combatir el contrabando y el fraude.



El excomisario europeo agregó que dicho protocolo forma parte de un paquete "más grande" de acuerdos bilaterales entre España y el Reino Unido".



Sobre la gobernanza del pacto de retirada, señaló que cuando se produzca un desacuerdo a la hora de interpretar el derecho comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será el órgano competente para aclararlo.



Mientras tanto, la declaración política sobre la futura relación, que se negociará tras el "brexit", a partir del próximo 30 de marzo, apuesta por un área de libre intercambio basada en la cooperación reglamentaria y aduanera "profundizada" y sobre la igualdad de condiciones, dijo Barnier.



"Nuestro objetivo es llegar a una ausencia de derechos aduaneros y cuotas para todos los bienes, apoyándonos en lo que proponemos en el acuerdo de retirada sobre un territorio aduanero único", declaró.



El político francés también pidió al Parlamento británico "asumir la responsabilidad" a la hora de votar el acuerdo del "brexit".