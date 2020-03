Diez frases de Bolsonaro sobre la covid-19 que encendieron la polémica

LEA TAMBIÉN

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, figura entre los pocos líderes mundiales que han restado importancia al avance de la covid-19.

Ignorando las recomendaciones sanitarias, el dirigente ha pedido el fin del confinamiento para no perjudicar a la economía y ha tildado de "gripecita" una enfermedad que ha provocado la muerte de casi de 20.000 personas en todo el mundo.



Estas son diez frases del Jefe de Estado de Brasil sobre el coronavirus durante el mes de marzo, cuando su actitud ha colisionado con varios de los gobernadores regionales, sobre todo los de Río de Janeiro y Sao Paulo, y ha servido de impulso para el movimiento opositor, que ha protestado a base caceroladas.

- 9 de marzo de 2020

"Está siendo sobredimensionado, el poder destructor de este virus".



- 10 de marzo de 2020

"Obviamente tenemos en este momento una crisis, una pequeña crisis. A mi entender, hay mucha más fantasía en la cuestión del coronavirus".



- 11 de marzo de 2020

"Yo no soy médico, no soy infectologista. Lo que escuché hasta ahora es que otras gripes mataron más de que esta".



- 15 de marzo de 2020

"Debemos respetar, tomar las medidas sanitarias necesarias, pero no podemos entrar en una neurosis, como si fuera el fin del mundo.

- 15 de marzo de 2020

"Con total certeza, existe un interés económico envuelto en este asunto para que se llegue a esta histeria".



- 16 de marzo de 2020

"Está habiendo una histeria. Si la economía se hunde, se hunde Brasil (...) Si acaba la economía, acaba cualquier Gobierno. Acaba mi Gobierno. Es una lucha de poder".



- 17 de marzo de 2020

"Ese virus trajo una cierta histeria. Puede que me equivoque, pero hay algunos gobernadores que, a mi entender, están tomando medidas que van a perjudicar y mucho nuestra economía. La vida continúa, no debe haber histeria".

- 18 de marzo de 2020

"Tuvimos estos días un gobernador que quería impedir a las personas ir a la playa. No solo fue un fracaso, sino que el número de personas en las playas aumentó", en una alusión a Rio de Janeiro.



- 22 de marzo de 2020

"Brevemente, el pueblo sabrá que fue engañado por estos gobernadores y por gran parte de los medios de comunicación en esta cuestión del coronavirus. Espero que vengan a culparme entonces ante la cantidad de millones y millones de desempleados".



- 24 de marzo de 2020

"Por mi histórico de atleta, en caso de que fuera contaminado por el virus, no tendría que preocuparme, no sentiría nada, como mucho una gripecita o un resfriadito".