En la bolsa hay poco apetito por los bonos del Estado

Desde marzo de 2020, cuando comenzó la emergencia sanitaria, las arcas fiscales enfrentan un serio problema de falta de efectivo, lo que ha llevado al Gobierno a ofrecer papeles como forma de pago para proveedores, GAD y otros entes.

Hasta junio pasado, la Caja Fiscal registraba USD 3 119 millones en atrasos.

La primera emisión de títulos valores será de USD 500 millones para pagar a los proveedores. Estos papeles podrán ser certificados de tesorería (Cetes) y bonos del Estado. La entrega se hará siempre que los acreedores estén de acuerdo con aceptar el mecanismo.



El Ministerio de Finanzas podrá emitir hasta unos USD 3 000 millones en este tipo de instrumentos para pagar sus deudas; esto es el 3% del PIB, según la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en el 2019.



Al 23 de julio Finanzas negoció USD 175 millones en bonos para pago a proveedores en el mercado bursátil.



De ese monto, esos proveedores lograron negociar con terceros USD 113 millones con un descuento promedio del 5,4%. Es decir, si recibieron un bono de USD 100, lo vendieron en USD 94,6, según datos de la casa de valores Metrovalores.



Ulises Alvear, presidente de esa empresa, explica que una parte se vendió a inversionistas y otra para pago de acreedores de las empresas que recibieron esos bonos.



Alvear señala que la demanda de estos papeles no ha subido en estos últimos meses y más bien se incrementó el castigo en estos instrumentos.



En cambio, Finanzas dijo que los bonos colocados entre febrero y junio tuvieron un descuento de entre el 5 y el 3%.



Por la coyuntura actual, en el mercado bursátil nacional los instrumentos de mediano y largo plazo, como los bonos del Estado, tienen menos demanda porque los inversionistas están buscando papeles con vencimientos de más corto plazo, dijo Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito.

En el primer semestre del año se negociaron USD 1 830 millones en Cetes y USD 416 millones en bonos del Estado.

Para Pazmiño, es clave que las emisiones que haga el Gobierno tengan plazos progresivos de vencimientos, para que no se acumulen en los mismos años los pagos.



Otra de las implicaciones en el uso de este mecanismo es que el Fisco podría seguir aumentando estas emisiones ante la falta de efectivo con el riesgo de que comiencen a usarse como medios de pago paralelos como una medida para protegerse del descuento del papel, comentó Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.



Además, reiteró que el límite hoy es el 3% del PIB, pero luego podría aumentarse y estarían circulando como dólares esos papeles y eso generará incertidumbre. “No es que se genera riqueza, simplemente cada billete, en este caso, cada papel, cada vez vale menos y compra menos”, advirtió.



Una alternativa para aceptar este mecanismo de pago con papeles es que se permita a los proveedores usarlos para pagar sus deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), dijo Cristina Murgueitio, vocera de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos.



Marisol Andrade, directora del SRI, dijo que actualmente la ley no permite esta opción. Finanzas está haciendo consultas y buscando alternativas.



Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), comentó que no entiende por qué no es posible que se acepten bonos como pago de impuestos, si el artículo 43 del Código Tributario señala que las deudas tributarias pueden pagarse con bonos, certificados de abono tributarioy otros similares.



Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, es probable que Finanzas opte por hacer una mayor emisión de bonos que vencen en el mediano plazo, y no tanto en Cetes, debido a que estos últimos tienen un vencimiento de menos de un año.



En el caso de los bonos,el Ministerio Finanzas detalló que tendrán vencimientos de entre 3, 5, 7 y 10 años.



En el caso de empresas pequeñas y medianas, no es posible esperar tres años, dijo Marco Leguízamo, vocero de un grupo de empresas proveedoras del Estado. Él indicó que el pago debe ser en efectivo porque es el capital de trabajo.



Los proveedores han señalado que se están convirtiendo en financistas del Gobierno.