Bomberos perifonean sobre el uso de mascarillas en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un vehículo de los bomberos repetía una y otra vez un mensaje pregrabado mientras recorría las calles del norte de Quito: “Use mascarilla, mantenga la distancia recomendada y recuerde que en esta zona hay una gran concentración de casos de covid-19”.

Detrás del vehículo iban carros de la Agencia Metropolitana de Control y un camión lleno de agentes municipales. Cuando los uniformados identificaban a vendedores ambulantes se bajaban a toda velocidad del camión, cogían la mercadería y volvían a subir al vehículo con igual velocidad.



Esto sucedía mientras el resto de la caravana y los bomberos recomendaban a la ciudadanía que porte su mascarilla si sale de casa.



Se trató de un operativo de control de espacio público que se desarrolló la mañana de este jueves 23 de abril del 2020 en las parroquias de Iñaquito y San Isidro de El Inca. Ambos sectores se encuentran en la lista de zonas con más cantidad de contagios y con una alta presencia de gente en las calles. Según las autoridades nacionales, Quito tiene 919 casos positivos. De estos, en Iñaquito hay 43 personas enfermas y en San Isidro 27, de acuerdo al reporte de las 11:00.

HOY | Efectivos de #BomberosQuito realizaron la descontaminación de calles y aceras en la parroquia de Pacto para prevenir la propagación del #Covid_19. ¡Trabajamos por tu seguridad! #QuédateEnCasa pic.twitter.com/JacxHZ8duc — Bomberos Quito (@BomberosQuito) April 23, 2020



Para César Díaz, secretario de Seguridad de la Alcaldía, la idea de esta intervención era lograr que la gente tenga mayor conciencia y use tapabocas, pues a través del perifoneo se dan recomendaciones de cómo deben actuar. Un segundo objetivo, en este mismo operativo, era sancionar a los que desobedecen. “Vamos a actuar con fuerza, porque las personas que salen de sus casas sin mascarilla están atentando a la salud y eso no vamos a permitir, pues tratamos de controlar que no aumenten los contagios”, dijo.



Sobre las ventas ambulantes, el funcionario anunció que habrá más intervenciones y que los municipales retirarán los productos de quienes estén en las vías.