Dos menores entre los 22 palestinos muertos en Gaza en escalada con Israel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La muerte este miércoles 13 de noviembre de 2019 de tres civiles, dos de ellos menores, eleva a 22 el número total de palestinos muertos en Gaza, la mayoría milicianos, en la escalada que continúa esta jornada entre Israel y la Yihad Islámica, tras la muerte de uno de sus líderes en bombardeo selectivo israelí.

Un bombardeo israelí sobre una carpintería en el este de Gaza terminó con la vida de tres civiles: un padre y sus dos hijos de 8 y 16 años, que se encontraban sentados frente al establecimiento.



El Ministerio de Sanidad gazatí informó a media mañana de que un total de 22 palestinos han muerto, doce de ellos hoy, desde que comenzara este martes de madrugada el enfrentamiento.



Tres de los fallecidos son militantes de las Brigadas de Al Aqsa del partido nacionalista Al Fatah y quince militantes de la Yihad Islámica, incluido el líder del grupo, Bahaa al Ata, que murió en el ataque selectivo de este martes junto a su esposa.



Desde primera hora de la mañana no han dejado de sonar las alarmas antiaéreas en las comunidades israelíes cercanas a Gaza, al tiempo que los cazas israelíes respondían con bombardeos, principalmente, sobre objetivos del grupo islamista Yihad Islámica.

Un misil que forma parte del sistema anticohetes de la defensa israelí en Gaza. Foto: AFP



El Ejercitó israelí bombardeó una fábrica de proyectiles del grupo y un almacén de armas en la residencia de Adam Abu Hadayid, un miliciano de la Yihad Islámica, y las fuerzas navales bombardearon un barco del grupo, "utilizado para entrenamiento para futuros ataques marítimos, así como a un complejo militar", informó en un comunicado.



El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró hoy que continuarán respondiendo si no cesa el lanzamiento de cohetes desde el enclave, más de 250 cohetes desde este martes, de los que el 90% fue interceptado.



"Dije ayer que no optamos por la escalada, sino que responderíamos a todos los ataques contra nosotros, y responderíamos muy bruscamente. La Yihad Islámica haría bien en entender esto ahora, antes de que sea demasiado tarde", advirtió Netanyahu en una reunión especial con su Gabinete.



Mientras, Egipto y Naciones Unidas, que han mediado en anteriores escaladas para mantener una tregua que había devuelto una relativa calma en Gaza, continúan con las negociaciones indirectas con las partes para evitar una confrontación mayor.



Este nuevo pico de tensión comenzó en la madrugada del martes cuando un ataque selectivo mató a Bahaa al Ata, líder del brazo armado de la Yihad Islámica, y a su mujer, en su casa de la ciudad de Gaza, en una operación aprobada por Netanyahu, y el recién nombrado titular de Defensa, Naftalí Benet.



La franja de Gaza se encuentra bajo bloqueo desde 2007 cuando el grupo islamista, Hamás, se hizo con su control y, aunque este ha apoyado la respuesta de la Yihad Islámica, hasta el momento no ha participado en el lanzamiento de proyectiles.