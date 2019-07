Bolsonaro evalúa designar a su hijo como embajador de Brasil en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó este jueves 11 de julio de 2019 que evalúa designar a su hijo Eduardo como embajador en Estados Unidos, país con el que ha estrechado vínculos desde su llegada al poder el pasado 1 de enero de 2019.

El mandatario explicó que la decisión final está ahora en manos del segundo de sus cinco hijos, de 35 años y quien en las elecciones del pasado octubre fue el diputado más votado en la historia del país.



"Yo me quedé pensando: ¿Imagina si en Brasil tuviésemos al hijo del presidente Mauricio Macri como embajador de Argentina? Obviamente que el trato sería diferente al de un embajador normal", sostuvo Bolsonaro en declaraciones a la prensa.



El ultraderechista, de 64 años, elogió las aptitudes de su hijo y subrayó que, además de hablar inglés y español, tiene una buena relación con los hijos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"A mi entender, podría ser una persona adecuada y está capacitado perfectamente para realizar el servicio en Washington", agregó.



En caso de que se concretara el nombramiento, Eduardo Bolsonaro, quien comparte la línea ideológica de su padre y también ha sido protagonista de polémicas declaraciones, podría verse obligado a dejar su escaño en la Cámara de los Diputados de Brasilia.



El legislador ha actuado como una especie de canciller informal y el pasado mes de marzo acompañó al presidente brasileño en su primera visita oficial a Estados Unidos, donde participó en el encuentro que Bolsonaro mantuvo con Trump en el salón oval de la Casa Blanca.



El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, quedó afuera de esta reunión, pero, según la versión oficial del Gobierno, Eduardo participó del encuentro apenas porque habría sido invitado por el propio presidente estadounidense.

En la Cámara, el diputado está al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores.



En una rueda de prensa, Eduardo Bolsonaro dijo que "aceptará cualquier misión" que sea dada por su padre, pero afirmó que todavía no recibió ninguna invitación formal para asumir la embajada en Estados Unidos.



Brasil no cuenta con representante en la capital estadounidense desde hace algunos meses, cuando el diplomático Sergio Amaral fue transferido de Washington a una oficina de la cancillería brasileña en Sao Paulo.