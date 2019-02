Bolsonaro evoluciona positivamente, pero sigue sin fecha para darle el alta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, evoluciona de forma positiva después ser diagnosticado esta semana con una neumonía mientras se recupera de una cirugía intestinal por las secuelas del atentado sufrido en septiembre de 2018, pero sigue sin fecha para darle el alta, informaron este viernes 8 de febrero de 2019 fuentes oficiales.

El portavoz de la Presidencia, Otavio do Rego Barros, resaltó que Bolsonaro se encuentra "súper animado" y con disposición, especialmente después de que los doctores le retiraran la sonda nasogástrica por la mejora en el cuadro intestinal y la buena aceptación de la dieta líquida.



El mandatario continúa en la unidad de cuidados semi intensivos del hospital Albert Einstein, un centro privado de Sao Paulo, pero ha presentado una "buena evolución clínica" en las últimas 24 horas, en las que no ha dado señales de fiebre ni dolor, según el último boletín médico.



Bolsonaro, de 63 años y quien asumió el poder el pasado 1 de enero, fue diagnosticado el miércoles con una neumonía y los médicos aumentaron la dosis de antibióticos, pero de acuerdo con el portavoz los medicamentos están haciendo efectos.



Do Rego Barros resaltó que todavía no hay previsión de alta, pero reiteró que Bolsonaro solo dejará el hospital cuando pueda "salir por la puerta de delante".



El presidente usó hoy las redes sociales para expresar su pésame por la tragedia ocurrida en las instalaciones de la cantera del Flamengo y en la que han perdido la vida diez personas, nueve de las cuales ya han sido identificadas y son jóvenes menores de 18 años.



"Que Dios conforte a sus familiares", aseguró Bolsonaro, quien hoy recibió la visita del ministro de Infraestructura, Tarciso de Freitas, y el subjefe de Asuntos Jurídicos de la Casa Civil de la Presidencia, Jorge Oliveira.



Bolsonaro se encuentra ingresado desde el pasado 27 de enero y un día después fue sometido a una operación para retirar la bolsa de colostomía que cargaba desde el pasado septiembre cuando sufrió un atentado en plena campaña electoral.