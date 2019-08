Bolsonaro alerta que triunfo de Fernández puede provocar éxodo de argentinos

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió este lunes 12 de agosto del 2019 que un eventual triunfo del candidato peronista Alberto Fernández en los comicios presidenciales de octubre en Argentina podría provocar un éxodo de ciudadanos de ese país, parecido al que ocurre en Venezuela.

El líder ultraderechista reaccionó así a la contundente victoria de Fernández, que lleva en su papeleta a la expresidenta Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta, en las primarias argentinas celebradas el domingo 11 de agosto.



La candidatura de Alberto Fernández logró el 47,65% de los votos, frente al 32,08% que obtuvo la fórmula que encabeza el actual mandatario Mauricio Macri, con un 98,67 % de las mesas escrutadas.



El gobernante brasileño alertó en un acto en el sureño estado de Río Grande do Sul que "la pandilla de Cristina Kirchner" es la misma que la de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff; del mandatario venezolano, Nicolás Maduro; y de los fallecidos gobernantes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente.



"¡Pueblo gaúcho! Si esa izquierda vuelve a Argentina, podemos tener sí, en Río Grande do Sul, un nuevo estado de Roraima (norte de Brasil y fronterizo con Venezuela) y no queremos eso, hermanos argentinos huyendo para aquí", expresó Bolsonaro.



El Jefe de Estado brasileño hizo alusión a la dramática situación que vive el estado de Roraima, uno de los más pobres de Brasil y puerta de entrada en los últimos años de miles de ciudadanos venezolanos que han huido de la crisis económica, política y social que atraviesa la nación petrolera.



Bolsonaro ha apoyado en repetidas ocasiones la reelección de su homólogo argentino, Mauricio Macri, y alertado sobre las posibles consecuencias, que según él, puede acarrear la vuelta al poder de la izquierda en Argentina, lanzando fuertes críticas sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).



"Con la vuelta de Cristina Kirchner -pido a Dios que no suceda- nuestra querida Argentina se convertirá en una Venezuela", señaló en mayo pasado durante una de sus tradicionales directos de los jueves a través de las redes sociales.



La victoria en las primarias del domingo de Alberto Fernández ha tenido efectos negativos sobre el real brasileño, que llegó a superar los cuatro dólares al cambio, y sobre la bolsa de Sao Paulo, que navega en negativo desde la apertura con una caída del 2%.