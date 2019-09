¿Bolívar Armijos y Rafael Correa, el binomio de la Revolución Ciudadana para el 2021?

LEA TAMBIÉN

Más actores políticos se suman al tablero electoral. El expresidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conagopare), Bolívar Armijos, anunció que se reunió con el líder de la denominada Revolución Ciudadana, Rafael Correa.

El encuentro se llevó a cabo en la reciente visita del expresidente Correa a Cuba. Según Armijos, en la cita el exmandatario le propuso ser su binomio, de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en febrero del 2021.



"El expresidente Rafael Correa me invitó a una reunión a Bruselas y ahora hace cuatro días que estuvo en Cuba me ha pedido que acepte ser su candidato a la presidencia de la República en binomio con él, porque conoce mi trayectoria".



Armijos, cuando presidía el Conagopare, no ocultaba su cercanía con Correa. En el 2016, esa organización presentó firmas de respaldo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para tramitar la personería jurídica del movimiento Fuerza Rural. Sin embargo, el trámite no progresó.



A principios de agosto del 2019, Armijos ingresó un pedido de dictamen previo en la Corte Constitucional, para tramitar una Asamblea Constituyente. Asegura que el país "vive una dictadura".



Además, Armijos respaldó a los cuatro exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), quienes fueron censurados por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Incluso anunció movilizaciones del sector rural.



Semanas atrás Correa ventiló otros nombres que analiza la llamada Revolución Ciudadana para las presidenciales: Xavier Lasso, María Isabel Salvador y la actual legisladora, Gabriela Rivadeneira. Por ahora no se ha confirmado el binomio.



El Movimiento Fuerza Compromiso Social, del exministro Iván Espinel condenado por lavado de activos, abanderó al correísmo en los comicios seccionales del 24 de marzo pasado. Sin embargo, la Contraloría detectó irregularidades en la calificación del movimiento, en el sistema de verificación de firmas del CNE.



Armijos se suma a otros actores políticos que ya anuncian su participación en las elecciones. Guillermo Lasso (Creo), Isidro Romero, Andrés Páez, entre otros, perfilan sus estrategias para la contienda.



Sin embargo, según el Código de la Democracia, los candidatos deben ser elegidos en procesos internos en cada organización política.