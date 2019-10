El bloqueo y el vandalismo se mantienen en Sierra y Costa

LEA TAMBIÉN

La destrucción de negocios, bienes públicos y plantas de agua potable caracterizaron las protestas en el país. El bloqueo de las principales vías de la Sierra Norte, Centro, Austro y de Santo Domingo se mantuvo.

En Ambato y Pastaza se registraron saqueos y la destrucción de propiedad privada y pública, según confirmaron las autoridades locales.



Los comuneros de Pasa, San Fernando, Llangahua y de otras zonas de Tungurahua se apoderaron de las plantas de tratamiento de agua potable de Ambato. Destruyeron las válvulas y tubería que lleva el agua a la ciudad. También se tomaron las casetas de control.



El Municipio emitió un comunicado en el que solicitó a la población abastecerse de agua. “Hemos intentado dialogar con los dirigentes de las comunidades, pero sin éxito. Vamos a aplicar un plan de contingencia para ayudar a la población”, aseguró Ricardo López, gerente de Emapa.



En el cantón vecino de Píllaro se paralizó la operación de la central hidroeléctrica Pucará, informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Los habitantes de las comunidades se tomaron las instalaciones.



En Pastaza, las autoridades de la Gobernación confirmaron daños en dos cafeterías, un hotel y varias instituciones públicas. Informaron que un grupo de taxistas amedrentó a los transeúntes y poncharon las llantas de los vehículos.



En Riobamba, militares custodian las fuentes de abastecimiento de agua potable en Llio, a 15 minutos de la urbe. “Hemos vivido días complejos (…), actos de vandalismo, ajenos a las protestas y a lucha de la gente han afectado a los bienes públicos de la ciudad. Con los directores de cada unidad ya hemos tomado algunas medidas para prevenir daños”, dijo el alcalde Napoleón Cadena, en una entrevista radial local.



Chimborazo tiene el 100% de sus vías cerradas al tránsito.



Más hacia el sur, en Azuay, a diferencia de los días anteriores, las protestas de este martes 8 de octubre del 2019 fueron pacíficas en Cuenca. Pero los bloqueos de las vías interprovinciales siguieron.



En cada una se registraron entre tres y cinco sitios bloqueados, por eso el paso vehicular fue nulo. También hubo una marcha pacífica de los socios del Transporte Escolar Unido del Azuay en la mañana.

Locales comerciales de Durán fueron saqueados la madrugada del martes 8 de octubre del 2019; hubo robos y destrucción. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Con carteles y consignas reclamaron el retiro del subsidio a los combustibles, pero no pudieron llegar al parque Calderón, porque estuvo cercado.



En el norte del país, movilizarse de Imbabura a Pichincha era una tarea imposible ayer. Grupos de manifestantes bloquearon las vías Ibarra-Otavalo-Cajas e Ibarra-Zuleta-Cayambe. Por ello, varias personas caminaron o usaron motocicletas y bicicletas.



En diferentes puntos de la carretera Panamericana se colocaron piedras, troncos y alambre de púas. En Ibarra se cerraron varias calles y se regaron clavos (‘miguelitos’), lo que causó que más de un conductor se quedara sin neumáticos. La medida fue impulsada por grupos de transportistas.



En Guayas, las calles de Durán lucían ayer desiertas. Dueños de negocios y empresas paralizaron sus actividades. La noche del lunes, una muchedumbre causó caos y saqueos.



El Puente de la Unidad Nacional fue cerrado desde las 19:00 del lunes, como medida de seguridad para impedir el ingreso de manifestantes.



Personal de la Policía y de Fuerzas Armadas intentó controlar a la gente, pero atacó tres estaciones de gasolina, ubicadas en la entrada principal del cantón. Otros sectores, como La Primavera I y El Recreo I Etapa también registraron robos en almacenes de electrodomésticos y alimentos.



La supervisora de una gasolinera comentó que el lugar estaba cerrado y no había nadie cuando ocurrió el robo. Quedaron vidrios rotos, mesas destrozadas y escombros.



Otra estación estaba acordonada para evitar que curiosos y posibles ladrones se llevaran los pocos productos que quedaron. En La Primavera, los robos comenzaron en la madrugada, según los testigos. A unas dos cuadras, un almacén de electrodomésticos fue saqueado. A pesar de los desmanes, las personas intentaban llegar a sus trabajos, a pie.



En Guayaquil, las actividades se retomaron a medias, después de un día de enfrentamientos entre manifestantes y Policía y saqueos.



En Santo Domingo de los Tsáchilas, un grupo de indígenas de la Sierra se sumó a la paralización. Ellos cerraron la vía Santo Domingo-La Concordia, en el sector del mercado Mayorista. Los comerciantes cerraron para evitar disturbios. Tampoco hubo paso a la provincia, por el bloqueo de las vías. Los manifestantes protestaron en la Gobernación.



El servicio de transporte urbano continuó suspendido en la ciudad y en la terminal terrestre; aunque los taxistas trabajaron con normalidad.



En Manabí, las protestas empezaron a las 08:00. Taxistas hicieron caravanas de protestas en Manta y Portoviejo. Ese gremio no prestó ayer el servicio y el transporte de buses urbanos fue irregular. Las terminales estuvieron cerradas.