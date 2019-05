Un bisnieto de Benito Mussolini ganó un escaño en la Eurocámara

LEA TAMBIÉN

Las elecciones europeas han dejado numerosas anécdotas, que van desde el enfado del extenista Ilie Nastase al quedar fuera de la Eurocámara a la entrada en ella del bisnieto de Benito Mussolini o el "destape" durante unos segundos de una joven en España en un centro de votación.

"Prefiero estar cinco años con mi mujer que estar en Bruselas", fue la reacción de quien en su día fuera número uno de tenis mundial y conocido por su fuerte temperamento y sus salidas de tono dentro y fuera de la pista. "Me retiro" de la política, añadió Nastase después de que la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía (UNPR) lograra menos del 1% de los votos en Rumanía.



La misma suerte corrió el antiguo cosmonauta Iván Bella, el único eslovaco que ha viajado al espacio y que se presentaba por el partido xenófobo y ultraderechista Somos Familia.



En el lado contrario, el bisnieto del fascista Benito Mussolini, Cayo Julio César Mussolini, tendrá un escaño en el Parlamento Europeo (PE) por la formación Hermanos de Italia, seguidora de la ideología de su bisabuelo.



El triunfo en las europeas de la ultraderechista Liga hizo también que el vicepresidente del Gobierno italiano Matteo Salvini mostrara su alegría. "Una sola palabra: gracias Italia", escribió en Twitter junto a una foto en la que se veía una imagen del presidente ruso, Vladímir Putin, y una gorra con la frase "Make America Great Again".



Después diría ante la prensa,con un rosario y besando un crucifijo: "No le confié al Inmaculado Corazón de María un voto o el éxito de un partido, sino el futuro, el destino de un continente".



También tendrá un escaño el exlíder ultra austríaco Heinz Christian Strache, a quien el llamado "caso Ibiza" obligó a dimitir como vicecanciller, diputado y dirigente del FPÖ, una supuesta corrupción que hoy ha terminado tumbando al Gobierno del conservador Sebastian Kurz y ha provocado la ruptura de la coalición y el adelanto electoral.



En Grecia, el primer ministro, Alexis Tsipras, se ha visto también obligado a convocar elecciones anticipadas, después de que planteara las europeas como un plebiscito sobre su política y tras el varapalo sufrido por su partido, el izquierdista Syriza, frente a la amplia victoria electoral de los conservadores de Nueva Democracia.



En Francia, donde la actriz Brigitte Bardot apoyó públicamente al Partido Animalista tras decidir no presentarse a los comicios como había anunciado inicialmente, los presos pudieron votar por primera vez desde la cárcel y dieron su apoyo sobre todo a la ultraderechista Agrupación Nacional (23,6 %) y a la izquierdista la Francia Insumisa (19,7 %).



Fuera de la Eurocámara quedaron las dos listas surgidas del movimiento de protesta de los "chalecos amarillos", que apenas sobrepasaron el 5 % de los sufragios.



En España se vivieron varios momentos insólitos: en Barcelona a una joven apoderada del partido independentista catalán ERC que llevaba una camiseta con un lema a favor de los que esa formación considera "presos políticos" se le pidió quitarse la prenda al no poder mostrarse mensajes políticos en los centros de votación.



Así hizo: en presencia de todos se quedó unos instantes en ropa interior y luego se puso la camiseta del revés para ocultar las palabras impresas.



En la ciudad de Ceuta, en el norte de África, una mujer presidió una mesa de votación ataviada con un nicab que solo dejaba ver sus ojos, entre protestas del partido ultraderechista Vox y enfrentamientos verbales.



Además de las elecciones europeas, en España se celebraron ayer municipales y autonómicas y una anciana de 95 años, Charito, consiguió un puesto en el ayuntamiento de la pequeña localidad de Patones, en la periferia de Madrid, mientras que el alcalde más joven será, con 19 años, Juan del Canto, que regirá el municipio de Villalazán, en la provincia noroccidental de Zamora.



Como reflejo del creciente atractivo del voto por correo, la propia canciller alemana, Angela Merkel, optó por esta modalidad y no acudió a las urnas.



También en Alemania la formación satírica Die Partei (El partido) logró dos eurodiputados, el doble que hace cinco años, al tiempo que Democracia en Europa (DiEM25), el partido transnacional cuya lista germana encabezaba el exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis, no obtuvo representación.



En Portugal destacaron dos curiosidades, la abstención histórica, del 68%, y la irrupción de los animalistas del PAN que consiguen un escaño, mientras en Chipre por primera vez un ciudadano turcochipriota logró un escaño en el Parlamento Europeo.