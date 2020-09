CNE aclara que binomio Arauz-Correa solo ingresó documentación, pero no está inscrito aún

LEA TAMBIÉN

La alianza Unión por la Esperanza (Unes) realizó la solicitud de inscripción de su binomio en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), con controversia de por medio. La coalición efectuó el trámite, ingresando en línea la documentación de Andrés Arauz y Rafael Correa, pese a que el expresidente está inhabilitado de participar en la contienda tras haber sido sentenciado a ocho años de prisión por cohecho. Además, no aceptó presencialmente su precandidatura.

Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclaró que el binomio oficialmente no está inscrito, pues el Pleno es el encargado de resolver sobre la calificación de candidaturas para dignidades nacionales. La funcionaria calificó al proceso efectuado en el sistema como una solicitud de “preinscripción”.



¿Por qué el sistema del CNE permitió el ingreso del binomio integrado por Correa? Atamaint explicó que en ese filtro no se “rechaza en primera instancia el ingreso de documentos”. Dijo que después de la fase de impugnación, se elabora un informe técnico y jurídico, en donde se recomienda o no la calificación, dependiendo de los requisitos e inhabilidades de los postulantes. Además, estas resoluciones pueden ser apeladas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



José Cabrera, consejero del CNE, comentó este jueves 24 de septiembre del 2020 que el sistema recibe la documentación, pero el Pleno califica o no las candidaturas. “No es que porque ingresan los documentos en el sistema informático ya están calificados. Se debe seguir un proceso de objeciones, impugnaciones y apelaciones”, mencionó Cabrera.



El vocal reiteró que las candidaturas se considerarán inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme que las califique. Cabrera mencionó que en el sistema informático no hay ningún filtro al momento de subir la documentación. “El sistema lo único que da es la facilidad de que no se acerquen presencialmente a entregar los documentos. Por ejemplo, si usted va a hacer la entrega personalmente en Secretaría, no le dicen no, usted no puede ingresar este documento”, comentó.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, considera que se debió bloquear en el sistema a Rafael Correa, porque no aceptó presencialmente su precandidatura a la Vicepresidencia, como lo establece el reglamento de democracia interna. “El sistema debió haberse cargado con información previa, de cuando se cerró la etapa de aceptación”, manifestó.



Considera que esta solicitud de inscripción “crea expectativas”, pues se cree que porque se aceptó la documentación en el sistema, si eventualmente se rechaza una candidatura, esta puede ser reemplazada. “Lo político no puede estar por encima de lo legal. Lo legal es atender lo que está en la norma” apuntó Pita.

La intención de Unes es reemplazar a Correa por sus inhabilidades e inscribir la candidatura del expresentador de medios públicos, Carlos Rabascall, quien ya fue anunciado como nuevo compañero de fórmula de Andrés Arauz. El correísmo anunció un plantón en los exteriores del CNE, la tarde de este jueves 24 de septiembre.