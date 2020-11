Bélgica cree que ya ha superado el pico de contagios de coronavirus

Bélgica continúa mejorando sus datos de coronavirus, que aún siendo de los más altos de Europa junto con la República Checa, invitan a pensar que se ha superado el pico de contagios en la segunda oleada y que también puede estar cerca el límite de fallecidos.

"Parece que nuestros esfuerzos dan frutos (...). Si la tendencia continúa, y creemos que será el caso, el martes 27 de octubre, hace una decena de días, se quedará como el pico de contagios de la segunda oleada, con 22 771 infecciones", declaró este viernes 6 de noviembre del 2020 el portavoz francófono del comité técnico contra el covid-19, Yves van Lanthem.



La media semanal de contagios cae un 16%, del mismo modo que las admisiones hospitalarias por coronavirus han empezado a descender un 2% esta semana y se espera que la situación aún mejore con el efecto del cierre de comercios no esenciales que se aplica desde el pasado lunes 2 de noviembre.



"Desde hace unos días vemos que las cifras evolucionan en sentido positivo, afortunadamente. Por fin podemos distinguir el pico de esta segunda oleada", señaló el experto.



Los pacientes en cuidados intensivos siguen aumentando, pero "a un ritmo menos rápido", de solo el 1% semanal para un total de 1 428 ingresados en UCI, mientras que el dato de muertes por covid sigue siendo "muy elevado", en una media de 159 fallecidos al día pero que también se empiezan a ralentizar, añadió Van Lathem.



"Que los resultados vayan mejor no quiere decir que sean buenos", agregó Van Lathem.



El portavoz subrayó que "la disminución real de la curva está delante pero no inmediatamente delante" de la realidad de la pandemia en Bélgica, que aún arroja una incidencia acumulada de 1 758,1 nuevos casos por 100 000 habitantes en los últimos 14 días y una tasa de positividad en los análisis del 27,8%.



"Hay que mantener los esfuerzos al ritmo actual aún durante largas semanas antes de que podamos encontrarnos relativamente seguros. Evidentemente, no es el momento de bajar los brazos", añadió, durante la rueda de prensa número 100 que celebra el grupo de expertos belgas desde el inicio de la pandemia.



Por su parte, el nuevo delegado para el covid-19 de la zona más afectada del país, la región sur de Valonia, Yvon Englert, consideró en una entrevista publicada este viernes en el diario Le Soir que es poco probable que la crisis del coronavirus acabe en menos de un año.



"Esperamos una vacuna para la primavera. Habrá que demostrar que es eficaz, segura, luego habrá que producirla, distribuirla... En el mejor de los casos, tendremos que vivir con esta epidemia durante buena parte de 2021. Si salimos antes de finales de 2021, será muy bueno", dijo el antiguo jefe de servicio del hospital de Erasmo y rector de la Universidad Libre de Bruselas.