247 becas internacionales de posgrado habrá en este 2019 para ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes que integren el Grupo de Alto Rendimiento (GAR), tras haber obtenido las mejores calificaciones en el Ser Bachiller de junio del 2019, no tendrán la opción de escoger programas de estudio en el extranjero, debido a los ajustes en la política de becas.

Para este 2019 se planificó distribuir un total de 247 becas internacionales, concretamente para posgrado. No para pregrado, es decir, tercer nivel. Es menos de la mitad de lo que hubo el año anterior (528 becas para universidades del extranjero).



Actualmente faltan por distribuirse 100 becas para el ciclo Sierra. Y el sucesor de Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, deberá aprobar la propuesta que dejó lista, sobre el listado de universidades internacionales y áreas del conocimiento. Esta vez no se podrá postular en temas sociales.



Magali Ramos, subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento, explicó que tomaron en cuenta que en Ecuador hay más de 1 900 carreras de tercer nivel. Y comentó que dentro de poco saldrán a estudiar en otros países los integrantes del último grupo GAR, que tendrá esa posibilidad. Se trata de bachilleres, con quienes la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) adquirió ese compromiso en el segundo semestre del 2018.



“A ellos les hemos restringido el acceso a carreras que existen en el país. Si van a estudiar tercer nivel en el extranjero debe ser algo que no está disponible acá”, indicó Ramos. Y recordó que por cada estudiante en el extranjero, el Estado ha invertido en promedio USD 280 000.



Bonilla, quien está dejando la Senescyt, opinó que en la década anterior hubo “una distorsión de política pública, con un programa muy costoso de becas en el extranjero de tercer nivel”.



Según dijo, “Ecuador requiere especialistas investigadores. Tenemos muchísimos menos recursos que el año pasado para becarios, por eso hemos priorizado”.



Bonilla también indicó que se ha subsidiado a chicos que no lo necesitan, aunque nadie duda de los méritos académicos que pudieran tener.



Los chicos del Grupo de Alto Rendimiento podrán acceder a becas nacionales, esto es a un sueldo básico mensual. Ese subsidio es un apoyo para sus estudios en universidades públicas.



El año pasado, la oferta fue de 3 097 becas nacionales; para este 2019 se ha programado entregar 2 600; de ellas ya tienen dueño 1 027.



Según la subsecretaria Ramos, el presupuesto global para becas nuevas de este año alcanza los USD 10 millones. Pero hay otro rubro de USD 81 millones, para 10 000 becarios nacionales y 2 000 internacionales del 2014, 2015 y 2016. En los próximos tres años se espera que lleguen unos 441 doctores (PhD).



Entre 1995 y el 2006 hubo 300 becados; entre el 2007 y el 2016, la cifra llegó a 20 000 beneficiados con la opción de estudiar en el extranjero. Según las autoridades de esa época, el 15% de ellos accedió a estudios de pregrado.