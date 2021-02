Bebé de 6 semanas muere durante ceremonia de bautismo en Rumania

La Iglesia Ortodoxa de Rumania se enfrenta a una creciente presión para cambiar los rituales de bautismo tras la muerte de un bebé de seis semanas después de una ceremonia que implica sumergirlos tres veces en agua bendita.

Según información del medio The Guardian, publicada este 4 de febrero del 2021, el bebé sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia al hospital el pasado lunes 1, pero murió horas después.



La autopsia reveló la presencia de un "líquido" en sus pulmones y la fiscalía abrió una investigación por "homicidio" contra el sacerdote que ofició el bautismo en la ciudad nororiental de Suceava.



Tras el suceso, una petición en línea que pedía cambios en el ritual había reunido más de 56 000 firmas hasta este jueves 4 de febrero. “La muerte de un recién nacido por esta práctica es una gran tragedia”, decía un mensaje que acompañaba la petición.



De acuerdo con el medio, un internauta denunció la “brutalidad” del ritual y otro criticó la “terquedad de quienes piensan que es la voluntad de Dios” mantenerlo.



Los medios locales también relataron varios incidentes similares en los últimos años.



Frente a las críticas, el portavoz de la iglesia ortodoxa, Vasile Banescu, dijo que los sacerdotes podrían verter un poco de agua en la frente del bebé en lugar de sumergirlo por completo. Pero el arzobispo Teodosie, líder del ala tradicionalista de la Iglesia, dijo que el ritual no cambiaría.



Más del 80% de los rumanos son ortodoxos y la Iglesia es una de las instituciones más confiables, según encuestas de opinión recientes, menciona The Guardian.

