El manejo del BCE predominó en el tratamiento del proyecto de Ley para proteger la dolarización

El manejo del Banco Central del Ecuador (BCE) predominó durante el primer día de tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, en la Comisión de Régimen Económico.

En la discusión de esta norma, dentro de esta Mesa Legislativa, participaron este domingo 4 de abril del 2021 Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas; y Marcos López, presidente de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera.



Pozo, entre otros aspectos, expresó que los recursos que administra el BCE corresponden a la banca privada, cooperativas, al IESS, al Gobierno central. Estos fondos, precisó el funcionario no le corresponde al Gobierno. Por esta razón, sostuvo esta entidad debe tener independencia como se plantea en el proyecto de Ley.



El ministro de Finanzas mencionó que actualmente faltan alrededor de USD 6 600 millones para respaldar los depósitos, porque los recursos que había fueron cambiados por papeles.



“No se pueden usar los recursos del Banco Central para prestar. Eso es apropiarse de fondos de manera indebida para regalar a alguien, eso no se puede ni debe hacer. Otra cosa es tomar del presupuesto”, enfatizó Pozo.



Esteban Melo, legislador de la Revolución Ciudadana, mencionó que la intención de esta norma es cumplir con un requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), más que mantener la dolarización.



La conformación de los integrantes de la Junta Monetaria y de la Financiera fue también parte del debate, los legisladores expresaron su preocupación de que sea la Asamblea la que designe a los miembros de esta instancia, debido a que el manejo de la política monetaria es una atribución del Ejecutivo.



Además, que la Junta Monetaria será la encargada de designarán al gerente del BCE.



López mencionó que los integrantes de estas instancias deberán cumplir con un perfil técnico con el propósito de garantizar la independencia del BCE.



Esto, en su criterio, evitará que haya un manejo inapropiado de los fondos de esta institución y se generé un hueco mayor en el BCE que no permita respaldar los depósitos.



Tras las intervenciones, que se extendieron durante casi cinco horas, el legislador Franco Romero, presidente de la Comisión de Régimen Económico, suspendió la sesión y convocó a los integrantes para continuar el tratamiento de este proyecto normativo este 5 de abril del 2021 a las 09:40.

Este proyecto, enviado el 25 de marzo pasado, por el Ejecutivo para su tratamiento tiene el carácter de económico urgente. Esto significa que debe pasar el primero y segundo debate en 30 días.



El proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización está orientado a otorgar al Banco Central y a la Junta de Política y Regulación Financiera un marco legal que permita tener objetivos y funciones específicas, autonomía técnica e institucional. Con esto se busca respaldar el régimen de dolarización, el sistema financiero y los regímenes de valores y seguros.



Así mismo, establece la reorganización, fortalecimiento y autonomía del Banco Central del Ecuador que le permita acumular gradualmente reservas internacionales, con el objetivo de que respalde la totalidad de los recursos del sistema financiero nacional y del sector público depositados en esta institución, así como la moneda fraccionaria en circulación.