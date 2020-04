Base aérea se convierte en foco de covid-19 con 160 casos en Marruecos

LEA TAMBIÉN

Al menos 160 soldados de la base militar de Ben Guerir, el segundo regimiento más importante de paracaidistas en Marruecos y situada a 58 kilómetros al norte de Marrakech, han sido contagiados de covid-19, informó el viernes 17 de abril del 2020 el portal de noticias Lesinfos.ma.

Otros medios, como el portal ledesk.ma, elevan la cifra hasta los 208 casos, mientras que las Fuerzas Armadas Reales (FAR) no se han pronunciado todavía.



Una fuente de la delegación del ministerio de Sanidad en Marrakech declaró a Efe que esa base de las FAR se ha convertido en un foco de la epidemia, pero precisó que su departamento todavía no tiene la cifra exacta de los uniformados infectados.



Según Lesinfos.ma, fueron elementos militares de la fuerza antiterrorista de "Hadar", activos en Marrakech, los que trasladaron la infección a la base castrense.



Hadar es una fuerza mixta militar y policial encargada desde 2014 de realizar patrullas en las ciudad principales y de custodiar los sitios estratégicos.



El pasado martes, la Policía marroquí anunció que 39 de sus agentes se infectaron de coronavirus, de los que ocho han sanado y el resto se encuentran ingresados en diferentes centros hospitalarios.



Hasta el momento, Marruecos ha registrado 2.564 casos de coronavirus confirmados por los laboratorios, de los que 135 pacientes han muerto y 281 han sanado.



La mayor progresión de la enfermedad se está produciendo estos últimos días, cuando el número de nuevos casos supera los 200 diarios (281 en las últimas 24 horas).