Cuatro locales fueron clausurados en Quito por operar como bares, en medio de la emergencia, el fin de semana

Más de 50 establecimientos comerciales en Quito fueron sancionados el fin de semana del 18 y 19 de julio de 2020 por las autoridades de control. Esto, debido al irrespeto de normas vigentes a partir de la emergencia sanitaria por covid-19.

En los 49 operativos realizados en conjunto por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), así como efectivos de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y las Fuerzas Armadas, se levantaron más de 100 actos sancionatorios contra distintos establecimientos. Los operativos se realizaron con 100 funcionarios de la AMC y cerca de 300 efectivos del resto de entidades de control.



Las sanciones ocurrieron por "no poseer su licencia de funcionamiento, o por incumplir con las medidas de bioseguridad; de los cuales 4 fueron clausurados por realizar actividad de bar", informa un comunicado del Municipio de Quito.



Entre estas acciones, se realizaron cuatro clausuras de locales que funcionaban como bares, solo el pasado fin de semana.



Además de esto, cerca de 70 personas recibieron una sanción por no utilizar mascarilla en el espacio público. Por otro lado, 17 actos administrativos fueron levantados a personas que se encontraban libando en la vía pública.



Alrededor de 1 000 vendedores no regularizados fueron retirados de las calles de la capital.